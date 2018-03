Liebe Leser,

Covestro hat am Montag anfangs zunächst verloren, dies aber am heutigen Tag mit einem Aufschlag von mehr als 1 % wieder wettmachen können. Dabei ist die Aktie insgesamt recht stark. Denn: Chartanalysten sehen den Wert, der in Deutschland noch nicht allzu bekannt ist, noch immer im Aufwärtstrend. Aktuell konnten sogar starke Unterstützungen in Höhe von 80 Euro verteidigt und damit bestätigt werden. Aus Sicht der Chartanalysten gibt es wenig Zweifel daran, dass die Notierungen ... (Frank Holbaum)

