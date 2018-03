Facebook-Chef Zuckerberg wird wegen des Datenskandals um Cambridge Analytica wohl persönlich vor dem US-Kongress erscheinen. Es wäre eine Premiere.

Mark Zuckerberg hat sich offenbar entschieden, vor dem US-Kongress auszusagen. Der Auftritt sei "in den kommenden Wochen" geplant, berichtete "CNN Money" am Dienstag. Das Unternehmen arbeite bereits an einer konkreten Kommunikationsstrategie, hieß es weiter. Eine Bestätigung des Konzerns gab es zunächst nicht.

Der Justizausschuss des US-Senats hatte Zuckerberg aufgefordert, am 10. April zu erscheinen. Dort soll er sich zum mutmaßlichen Missbrauch von Facebook-Informationen durch die britische Datenfirma Cambridge Analytica erklären. Bis zu 50 Millionen Nutzerprofile sollen verdeckt ausgewertet und die Daten nicht vernichtet worden sein. Auch Google-CEO Sundar Pichai und Twitter-CEO Jack Dorsey wurden vom Justizausschuss eingeladen.

Zuletzt hatte Zuckerberg eine Reise zum Kapitol zumindest nicht ausgeschlossen. Er würde "gerne" vor dem Kongress aussagen, "wenn es das Richtige ist", sagte er in einem Fernsehinterview am Wochenende. Eine Aussage vor britischen Gesetzgebern hingegen lehnte er ab. Stattdessen wird das Unternehmen einen Vertreter des Unternehmens nach London schicken.

