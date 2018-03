Liebe Leser,

Nordex präsentierte am Dienstag die endgültigen Ergebnisse per Geschäftsjahr 2017. Es wurden kaum positve Neuigkeiten bekannt gegeben. Nordex erwartet für das Jahr 2018 Umsätze zwischen 2,4-2,6 Mrd. Euro, was in der Mitte der Spanne einem Minus von 18 % entsprechen würde. Analysten erwarten derzeit einen Rückgang von 15,5 % für den Umsatz. Das EBITDA schätzen Analysten auf 141 Mio. Euro, das Unternehmen geht von einer Marge zwischen 4-5 % aus nach 7,9 % im Vorjahr aus.

Nettoergebnis ... (David Iusow)

Den vollständigen Artikel lesen ...