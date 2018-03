IRW-PRESS: Endeavour Silver Corp.: Endeavour Silver berichtet über aktuelle Fortschritte im Silber-Gold-Minenprojekt Terronera in Jalisco, Mexiko

Vancouver, Kanada - 27. März 2018 - Endeavour Silver Corp. (NYSE: EXK, TSX: EDR http://www.commodity-tv.net/c/mid,36622,VRIC_2017/?v=297273) berichtet hierin über den aktuellen Stand seines Silber-Gold-Minenprojekts Terronera im mexikanischen Jalisco. Seit der Veröffentlichung der ersten vorläufigen Machbarkeitsstudie (Pre-Feasibility Study) (die PFS) vor einem Jahr (siehe Endeavour-Pressemeldung vom 3. April 2017: http://www.edrsilver.com/English/news/press-release-details/2017/End eavour-Silver-Reports-Updated-NI-43-101-Mineral-Resource-and-Reserve -Estimates-and-Pre-Feasibility-Study-for-Terronera-Mine-Jalisco-Mexi co/default.aspx) hat Endeavour eine Anzahl von technischen Vergleichsstudien durchgeführt, um die Betriebsparameter zu verfeinern und die wirtschaftliche Leistung des Projekts zu optimieren.

Endeavour-CEO Bradford Cooke sagte dazu: Wir haben sehr gute Fortschritte bei der Verbesserung vieler Betriebsparameter und der Erweiterung unserer Kenntnisse über diese geplante Mine gemacht. Während wir auf die letzten behördlichen Genehmigungen für Terronera warten, werden wir die Verfeinerung unserer Studien in den nächsten Wochen fortsetzen und planen, eine überarbeitete PFS zu veröffentlichen, sobald die Genehmigungen vorliegen.

Endeavour hat eine Reihe von technischen Beratungsunternehmen damit beauftragt, den technischen Dienst (Technical Services Group) von Endeavour bei der Erstellung und Überarbeitung der PFS zu unterstützen. Smith Foster zeichnet für die Projektaufsicht verantwortlich und leistet gemeinsam mit PM Ingeniería y Construcción und Eugenio Iasillo einen direkten Beitrag zur Metallurgie, dem Verfahrensfließschema, der Anlagenplanung und den damit verbundenen Erdarbeiten. P&E Mining Consultants erstellte die Mineralressourcen- und -reservenschätzungen sowie die Minenpläne für die Erzgänge Terronera und La Luz und verfeinert diese gerade. Knight Piesold hat die geotechnischen Daten für die Mine gewonnen und ausgewertet. Wood (früher Amec Foster Wheeler) zeichnete neben der Durchführung und Auswertung der Umweltstudien auch für die technische Planung der Bereiche für die Lagerung der Verarbeitungsrückstände und des Bergematerials verantwortlich.

Höhepunkte der technischen Projektstudien zu den Betriebsparametern

- Die optimale Durchsatzleistung auf Grundlage der aktuellen Mineralreserven und -ressourcen beträgt 1.500 Tonnen pro Tag (t/d)

- Der optimale Erschließungsplan auf Grundlage der Zeit, die für die Erschließung der Mine erforderlich ist, besteht aus zwei Phasen mit jeweils 750 t/d

- Die Produktion bei 1.500 t/d wird basierend auf 300 Gramm zahlbares Silberäquivalent (netto) pro Tonne (g/t) auf etwa 5,0 Millionen Unzen (oz) Silberäquivalent pro Jahr (Silber-Gold-Verhältnis von 75:1) geschätzt (wird noch optimiert)

- Das überarbeitete Mineralressourcenmodell wird den kleinen, jedoch sehr hochgradigen Erzgang La Luz beinhalten (wird noch optimiert)

- Der Minenplan sieht aufgrund der geringen Gesteinsfestigkeit zunächst den vollständigen Abbau im Erzgang Terronera anhand des Cut-and-Fill--Verfahrens bzw. im schmalen Erzgang La Luz anhand des Versatzspeicherbauverfahrens vor (wird noch optimiert)

- Der Anlagenaufbau umfasst die Zerkleinerung, die Mahlung, die Flash-Flotation, die erneute Mahlung und die konventionelle Flotation zur Herstellung eines einzigen Sulfid-Silber-Gold-Bulk-Konzentrats

- Die Absetzanlage ist ein Trockenlager, sodass das Prozesswasser für minimalen Wasserverbrauch und maximale Stabilität der Halden recycelt werden kann

- Als Stromerzeugungsalternativen werden das elektrische Stromnetz oder komprimiertes Erdgas mit Dieselgeneratoren als Notstromversorgung in Betracht gezogen (wird noch optimiert)

- Die geotechnischen Untersuchungen für die Standorte der Mine, der Anlage und der Halden wurden fertiggestellt

- Rund um die Standorte der Mine, der Anlage und der Halden wurden hydrologische Studien durchgeführt

- Die metallurgischen Untersuchungen wurden verfeinert, um das Verfahrensfließschema und den Anlagenaufbau zu vereinfachen

- Für die Region wurden indigene Studien durchgeführt

- In Absprache mit den lokalen Gemeinschaften wurde eine Studie zum Ausbau der öffentlichen Straße durchgeführt

- Der Standort und der Plan für die Büro- und Wohngebäude für das Projekt - einschließlich Solaranlagen - wurden von der lokalen Gemeinschaft genehmigt

- Die Vereinbarungen für den Landerwerb bei den Standorten der Mine, der Anlage und der Halden wurden abgeschlossen

- Die endgültigen Genehmigungen für die Mine und Anlage gingen im August 2017 ein, die Sanierungsgarantien für die Mine und Anlage wurden im Februar 2018 hinterlegt

Aktivitäten zur Fertigstellung der überarbeiteten PFS

- Abschluss der Prüfung des Mineralreserven- und -ressourcenmodells

- Abschluss der Optimierung des Minenplans

- Abschluss der Prüfung der Stromerzeugungsoptionen

- Abschluss einer Prüfung der Alternativen zur Sprenggenehmigung

- Fertigstellung des wirtschaftlichen Modells

- Einholung der Genehmigungen für die Halden und Berge

Soziales Engagement

- Seit mehreren Jahren pflegen wir gute Beziehungen und einen offenen Dialog mit den lokalen Gemeinschaften über unsere jährlichen Arbeitspläne.

- Wir haben uns mit den Verantwortlichen der Gemeinschaften getroffen, um sie auf den neuesten Stand zu bringen und ihre Rückmeldung zu unseren Plänen für die Entwicklung und den Betrieb der Mine Terronera und der dazugehörigen Anlagen sowie die anschließende Rekultivierung einzuholen.

- Wir brachten hochrangige Vertreter der Gemeinschaften zu einer unserer Minen, damit sie mit eigenen Augen sehen konnten, wie wir arbeiten und wie unsere Minen aussehen.

- Wir brachten Gemeindemitglieder, die lernen wollten, wie man Bergarbeiter wird, zu einer unserer Minen, um sie für verschiedene Beschäftigungsmöglichkeiten auszubilden.

- Wir bieten Beschäftigung und suchen Arbeitskräfte nach Möglichkeit vor Ort, um die wirtschaftlichen Aussichten zu verbessern und die Fähigkeiten in den lokalen Gemeinschaften zu erweitern.

- Wir planen nach Möglichkeit lokale Vertragspartner einzusetzen, wenn diese die richtigen Gerätschaften für Aufträge wie die Gebäudeerrichtung oder den Straßenbau haben.

- Wir planen rund 350 Mitarbeiter während des Anlagenbaus und insgesamt 500 Mitarbeiter für den kommerziellen Betrieb zu beschäftigen.

- Jedes Jahr rekultivieren wir gestörte Flächen und haben infolgedessen rund 57.150 Bäume in der Region gepflanzt.

- Vor Jahren haben wir eine Farm für wilde Hirsche gegründet und unterstützen diese im Rahmen unserer Umweltstrategie für das Gebiet weiter.

Explorationsmöglichkeiten für eine weitere Optimierung der PFS

Das 5.400 Meter umfassende Explorationsbohrprogramm 2018 ist jetzt im Gang, wobei ein Bohrgerät die südöstliche Ausdehnung des Erzgangs Terronera anpeilt und ein zweites untertägiges Bohrgerät den Erzgang Quiteria in der Tiefe unterhalb der Mine Quitera untersuchen soll. Etwaige in diesem Jahr neu definierten Ressourcen würden die Lebensdauer der Mine Terronera verlängern und sich positiv auf die Wirtschaftlichkeit des Projekts auswirken.

Vor Kurzem wurde eine neues Infill-Bohrprogramm mit bis zu 10.000 Metern in 25 Löchern genehmigt, um die abgeleiteten Ressourcen - in erster Linie in der Tiefe im Erzgang Terronera und in geringerem Ausmaße im Erzgang La Luz - in die angezeigte Kategorie hochzustufen. Dies sollte sich positiv auf den Kapitalwert (Net Present Value) (NPV) und den internen Zinsfuß (IZF) auswirken. Im zweiten Quartal 2018 werden für dieses Infill-Bohrprogramm je nach genehmigten Bohrstationen ein oder zwei weitere Bohrgeräte in Betrieb genommen werden.

Neue Webseite

Endeavour Silver gibt den Start seiner aktualisierten Unternehmenswebseite unter www.edrsilver.com bekannt, die sich durch ein frisches Design, eine verbesserte Funktionalität und aktuelle Informationen zu den Aktiva des Unternehmens auszeichnet. Wir halten die Besucher dazu an, sich in den Verteiler für unsere zukünftigen Pressemeldungen und andere Ressourcen einzutragen, die wir veröffentlichen, um alle Aspekte unseres Geschäfts zu kommunizieren, und das Unternehmen auf unseren Social-Media-Kanälen zu verfolgen.

Über Endeavour Silver - Endeavour Silver Corp. ist ein mittelständisches Edelmetallbergbauunternehmen welches drei hochgradige, unterirdische Silber-Gold-Minen in Mexiko betreibt. Das Unternehmen prognostiziert eine Produktionssteigerung um 20 % auf 10,2 - 11,2 Millionen Unzen Silberäquivalent. Endeavour verfügt über eine Reihe von aussichtsreichen Explorations- und Erschließungsprojekten, um seinem Ziel, ein führender Silberproduzent zu werden, einen Schritt näher zu kommen. Unsere Philosophie der sozialen Integrität von Unternehmen ist von unschätzbarem Wert für alle Beteiligten.

