am Dienstag teilte die Deutsche Bank mit, dass sie "ihr Privat- und Firmenkundengeschäft in Portugal" verkaufen wird. Käufer sei demnach das Unternehmen ABANCA ("ABANCA Corporación Bancaria S.A."), die Vereinbarung dazu sei am Dienstag unterzeichnet worden. Die Deutsche Bank stellt dies als Fokussierung ihres Geschäfts dar - es gehe auch darum, "die Komplexität zu reduzieren". Im Hinblick auf diesen Verkauf weist die Deutsche Bank darauf hin, dass noch die Zustimmung der zuständigen ... (Peter Niedermeyer)

