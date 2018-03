Liebe Leser,

Aurora Cannabis hat in den vergangenen Tagen den charttechnischen Aufwärtstrend bestätigt. Nun kam ein schönes Signal hinzu, meinen die charttechnischen Analysten und rechnen damit, dass die Aktie gute Chancen habe, Kursgewinne von 20 % und mehr zu erzielen. Im Detail: Der Wert legte auch am Dienstag wieder leicht zu. Damit hat sich der charttechnische Aufwärtstrend bestätigt. Die Aktie war zuletzt lediglich in einen Seitwärtstrend übergangen, um die vorhergehenden massiven ... (Frank Holbaum)

