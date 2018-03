Equinet startet Schaeffler mit 'Buy' - Ziel 14,30 Euro

FRANKFURT - Equinet hat Schaeffler mit "Buy" und einem Kursziel von 14,30 Euro in die Bewertung aufgenommen. Auf Basis seiner Schätzungen über die nächsten fünf Jahre rechne er mit einem allmählichen, aber bis 2040 vollständigen Zurückfahren des Verbrennungsmotorgeschäfts, schrieb Analyst Manuel Tanzer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zwar werde dies zu erheblichem Margenschwund und beträchtlichen Schließungskosten führen. Dennoch kalkuliere er mit einem Unternehmenswert von 5,1 Milliarde Euro für das Altgeschäft. Hinzu komme der Wert für das Geschäft mit Ersatzteilen, für das sich erholende Industriegeschäft und für das vom Markt unterschätzte Geschäft mit der Elektromobiltität.

NordLB hebt Vossloh auf 'Kaufen' - Ziel runter auf 45 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat Vossloh wegen des aktuell deutlich reduzierten Bewertungsniveaus von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft, das Kursziel aber von 60 auf 45 Euro gesenkt. Das zum Verkauf stehende Lokomotivengeschäft sollte künftig kaum noch belasten, während die verbleibenden Aktivitäten des Schienentechnikkonzerns an Dynamik gewinnen sollten, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Dienstag vorliegenden Studie.

NordLB hebt VTG AG auf 'Kaufen' und Ziel auf 52 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat VTG nach endgültigen Zahlen von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 43 auf 52 Euro angehoben. Der Schienenlogistikkonzern habe ein starkes Geschäftsjahr 2017 hinter sich gebracht und sei mit Schwung ins neue Jahr gestartet, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er habe seine Schätzungen nun überarbeitet und die Nacco-Übernahme ab 2019 in sein Modell mit einbezogen.

Warburg Research hebt RIB Software auf 'Hold' - Ziel 22 Euro

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat RIB Software nach einer Telefonkonferenz zur Kapitalerhöhung und zur Strategie der Cloud-Plattform MTWO von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel auf 22 Euro belassen. Erst am vergangenen Freitag hatte Analyst Andreas Wolf die Aktien von "Buy" auf "Sell" doppelt abgestuft und das Kursziel von 32 auf 22 Euro zusammengestrichen. Dieses sei nach dem Kurseinbruch der vergangenen beiden Tage nun erreicht worden, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Management des Bausoftware-Herstellers habe im Rahmen der Telefonkonferenz versucht, das Investorenvertrauen wiederzugewinnen. Die verbesserte Transparenz sollte positiv gesehen werden und der Stimmung gegenüber den Aktien förderlich sein.

UBS hebt Delivery Hero auf 'Buy' und Ziel auf 45 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat Delivery Hero von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 39 auf 45 Euro angehoben. Die Aktie biete ein starkes Wachstumsprofil, schrieb Analyst Chris Grundberg in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Untenehmen sei gut in der Mena-Region (Mittlerer Osten und Nordafrika) vertreten und habe Zukaufschancen im attraktiven Sektor für Online-Essenslieferungen. Der Experte hob seine Umsatzschätzungen bis 2020 an und ist zudem nun noch positiver gestimmt für das langfristige Mena-Wachstumspotenzial.

Equinet senkt Südzucker auf 'Sell' - Ziel runter auf 12 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat Südzucker nach enttäuschenden Prognosen des Zuckerproduzenten für das Geschäftsjahr 2018/2019 von "Reduce" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 15,50 auf 12,00 Euro gesenkt. Der in Aussicht gestellte operative Gewinn bleibe weit hinter der Markterwartung zurück, schrieb Analyst Christian Bruns in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er senkte die Prognose für den Gewinn je Aktie um 94 Prozent. Wann sich die Gewinne wieder erholten, sei nun erheblich unsicherer als zuvor.

Kepler Cheuvreux senkt TLG Immobilien auf 'Hold' - Ziel 24 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat TLG Immobilien von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 23 auf 24 Euro angehoben. Aufgrund der jüngsten Zukäufe und steuerlicher Effekte habe er seine Ergebnisprognosen (FFO I) für 2018 und 2019 erhöht, schrieb Analyst Thomas Neuhold in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die besseren Aussichten für die Immobiliengesellschaft seien aber bereits weitgehend eingepreist, begründete er sein neues Anlagevotum.

JPMorgan senkt Jost Werke auf 'Neutral' und Ziel auf 45 Euro

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat Jost Werke von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 47,50 auf 45,00 Euro gesenkt. Das Wachstum des Lkw-Zulieferers dürfte in diesem Jahr wieder auf ein normales Maß zurückkommen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Damit dürften auch potenzielle Kurstreiber Mangelware sein.

DZ Bank startet DWS mit 'Halten' - Fairer Wert 34,50 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat DWS mit "Halten" und einem fairen Wert von 34,50 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die relativ hohe Dividendenrendite und das überschüssige Kapital der Deutsche Bank-Tochter sprächen für einen Bewertungsaufschlag, schrieb Analyst Christian Koch in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die für 2018 erwarteten höheren Kosten und sinkenden Erträge sowie die geringeren Nettomittelzuflüsse im Vergleich zum Hauptwettbewerber Amundi seien hingegen Argumente für einen Bewertungsabschlag des Vermögensverwalters.

SocGen senkt Ziel für Henkel auf 130 Euro - 'Buy'

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Henkel von 137 auf 130 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach einem enttäuschenden Jahr 2017 dürfte der Konsumgüterkonzern einen schweren Start ins Jahr verzeichnet haben, schrieb Analyst Iain Simpson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte reduzierte sene Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2018 bis 2020.

SocGen hebt Ziel für Eon auf 10,80 Euro - 'Buy'

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Eon von 9,70 auf 10,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der mit RWE vereinbarte Tausch von Vermögenswerten dürfte den Aktionären des Energiekonzerns für den Zeitraum 2017 bis 2022 ein durchschnittliches jährliches Dividendenwachstum von 18,5 Prozent bescheren, schrieb Analyst Lüder Schumacher in einer am Dienstag vorliegenden Studie.

