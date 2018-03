Der Dax beendete seinen Handel am Dienstag bei 11.970 und somit 183 Punkte über dem Schlusskurs 11.787 vom Montag. Das Tief lag bei 12.927, das Hoch wurde bei 12.042 eingebucht. DAX TagesstatistikStundenchart H1 - Gap Up am Dienstag Der Dax startete den "turnaround tuesday" mit einem Gap up von 209 Punkten. Die im gestrigen Ausblick erwähnte bärische Engulfing Kerze im Stundenchart, deren Hoch bei ...

