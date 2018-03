Liebe Leser,

wie wirkt sich eigentlich der in den vergangenen Monaten per saldo schwächelnde US-Dollar in Bezug auf die Zahlen von JinkoSolar aus? Für das vorige Geschäftsjahr hat das Unternehmen dies beziffert. So nennt das Unternehmen Währungsverluste in Höhe von 122,6 Mio. Renminbi (ca. 18,8 Mio. US-Dollar) für das Gesamtjahr 2017 - in erster Linie aufgrund der Abwertung des US-Dollars gegenüber dem Renminbi. Dies ist bemerkenswert vor dem Hintergrund, dass JinkoSolar für das Geschäftsjahr ... (Peter Niedermeyer)

