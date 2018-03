Liebe Leser,

eine potenziell gute Nachricht gab es zu Wochenbeginn von Bayer: Das Unternehmen gab bekannt, über einen Kooperationspartner den "Zulassungsantrag für Larotrectinib in den USA" eingereicht zu haben. Das sei nun abgeschlossen, hieß es von Bayer. Besagter Kooperationspartner von Bayer ist demnach Loxo Oncology, Inc. - "ein in Stamford im US-Bundesstaat Connecticut ansässiges biopharmazeutisches Unternehmen". Die Einreichung hatte demnach bereits im Dezember 2017 begonnen und ... (Peter Niedermeyer)

