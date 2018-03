Liebe Leser,

der Datenskandal hat Facebook gehörig unter Druck gebracht und das obwohl die Firma von der Weitergabe der Daten nichts gewusst haben will. Mark Zuckerberg hatte in Großbritannien sogar Anzeigen in großen Zeitungen geschaltet und sich für das Datenleck persönlich entschuldigt. Der Aktienkurs von Facebook rauschte unterdessen in den Keller.

Aktuelle Einschätzungen zum Unternehmen: Trendlinie stoppt weiteren Abverkauf!

Die untere Trendlinie verhinderte Schlimmeres ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...