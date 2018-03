Liebe Leser,

Preise für Industriemetalle sind seit spätestens Anfang März in die Korrektur übergegangen. Das gilt auch für den Kupferpreis, der aber bereits seit Anfang des Jahres seine Korrektur begonnen hat, siehe Chart auf Wochenkerzenbasis unten. Seit Beginn des Jahres hat der Preis somit ca. 9,6 % an Verlusten verzeichnet und es sieht danach aus, als würde die Charttechnik nun ebenfalls ein Wörtchen bei der Entwicklung in den nächsten Wochen mitreden wollen.

Sekundärer Aufwärtstrend ... (David Iusow)

