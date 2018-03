FRANKFURT (Dow Jones)--Laut einem Händler von Lang & Schwarz sind deutsche Aktien im nachbörslichen Geschäft am Dienstagabend ihren US-Pendants gen Süden gefolgt. "In so einer Situation zeigt der Markt kein Eigenleben mehr", sagte der Marktteilnehmer. An der Wall Street vollzog sich vor allem ein Ausverkauf bei Technologiewerten. Daher hätten auch deutsche Sektoraktien zu den schwächsten gezählt. So wurden SAP und Infineon 1,7 bzw. 1,8 Prozent tiefer gestellt. Einzelnachrichten habe es freilich keine gegeben.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 11.853 11.971 -1,0% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

March 27, 2018 16:33 ET (20:33 GMT)

