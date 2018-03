P2P, ein führender Anbieter von Letzte-Meile-Lieferlösungen, erweitert das weltweite Portfolio von FedEx

Die FedEx Corp. (NYSE:FDX) gab heute bekannt, dass sie P2P Mailing Limited, einen führenden Anbieter weltweiter E-Commerce-Transportlösungen, für GBP 92 Millionen erworben hat. Die Fähigkeiten von P2P ergänzen und erweitern das Angebotsspektrum von FedEx durch Leistungen, die für den schnell wachsenden weltweiten E-Commerce-Markt von Bedeutung sind.

P2P bietet seinen Kunden einzigartige Letzte-Meile-Lieferoptionen und nutzt dabei seine Beziehungen zu Privat-, Post-, Einzelhandels- und Verzollungsanbietern in über 200 Ländern. Die branchenführende Technologie und die Prozesse des Unternehmens bieten Plug-and-Play-Optionen für Carrier-Netzwerke und Kundensysteme.

P2P hat seinen Hauptsitz in Laindon, Großbritannien, und wird als Tochtergesellschaft von FedEx Cross Border innerhalb der Betreibergesellschaft FedEx Trade Networks operieren.

"Der weltweite E-Commerce wächst weiterhin rasant, und immer mehr Händler, Marktplätze, E-Commerce- und soziale Plattformen suchen nach innovativen und kostengünstigen Wegen, um Waren von den Distributionspunkten in einem Land zu den Kunden in einem anderen zu bringen", sagte Carl W. Asmus, President und CEO von FedEx Cross Border. "Durch die Aufnahme von P2P in das FedEx-Portfolio werden wir in der Lage sein, noch mehr Elemente des E-Commerce-Marktes effektiv zu bedienen."

"Diese Übernahme ist ein weiterer Schritt hin zur Umsetzung des globalen Vorhabens der FedEx-Trade-Networks-Gruppe, Kunden spezialisierte Lösungen anzubieten", sagte Richard W. Smith, President und CEO von FedEx Trade Networks, Inc. "Wir freuen uns, die Mitarbeiter des P2P-Teams in der FedEx-Unternehmensfamilie willkommen zu heißen und freuen uns darauf, die Talente beider Teams zu vereinen und so zu unserem fortwährenden Erfolg beizutragen."

