Westinghouse Electric Company erhielt heute die Genehmigung seines Reorganisationsplans (der Plan) durch das U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York (das Gericht).

Die Genehmigung des Plans durch das Gericht ist ein bedeutender Meilenstein in der strategischen Neustrukturierung des Unternehmens, die den bereits bekanntgegebenen Verkauf von Brookfield Business Partners L.P. (NYSE:BBU) (TSX:BBU.UN) mit sich bringt. Die Veräußerung wird voraussichtlich im dritten Quartal 2018 abgeschlossen sein und unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, unter anderem aufsichtsbehördlichen Zustimmungen.

Der Plan wurde von den Gruppen der Gläubiger von Westinghouse nahezu ausnahmslos unterstützt.

"Die Bestätigung unseres Reorganisationsplans ist einer der letzten Schritte in der Fertigstellung unserer strategischen Restrukturierung", so José Emeterio Gutiérrez, President und Chief Executive Officer von Westinghouse. "Unsere Kunden, Mitarbeiter, Lieferanten, Anbieter und weitere wichtige Gruppen haben unseren Reorganisationsplan massiv unterstützt. Wir sind auf dem richtigen Weg unser Versprechen zu erfüllen, aus diesem strategischen Restrukturierungsprozess als ein stärkerer Geschäftspartner hervorzugehen. Dabei liegt unser Hauptschwerpunkt weiterhin auf Sicherheit."

Weil, Gotshal Manges LLP ist der Rechtsberater von Westinghouse, AlixPartners LLP fungiert als Chief Transformation Officer und Restrukturierungsberater von Westinghouse und PJT Partners ist der Investmentbanker für Westinghouse.

