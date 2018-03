Die Supermarktgiganten Lidl und Aldi planen, mehr als 800 neue Läden in dem Vereinigten Königreich (UK) zu eröffnen, wobei sie potentiell hunderte von Jobs schaffen. Eine Spitzenführungsperson von Aldi gab Pläne bekannt, dass Aldi bis 2022 in dem UK 1.000 Läden haben will, eine Steigerung der aktuell 762. Lidl sagte, es sieht langfristig potentiell 1.200 bis...

