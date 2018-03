Eine neue Studie, die unter Kindern in Europa durchgeführt wurde, stellte fest, diese bevorzugen die indische rote Banane und Njalipoovan oder Ney Poovan (Elakki), was den Erzeugern in Tamil Nadu Hoffnungen bringt. Insbesondere erwartet das Nationale Forschungszentrum für Bananen (National Research Centre for Banana, NRCB) in Tiruchy, Indien, eine Inspektion von europäischen...

Den vollständigen Artikel lesen ...