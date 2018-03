Die Mitglieder des Verband Schweizer Pilzproduzenten (VSP) wählten an der Generalversammlung am 24.3.2018 in Stansstad Christoph Widmer, Kuhn Champignon AG, neu in den Vorstand. Er ersetzt Hans Zürcher, der seit 1991 im Vorstand war und diesen von 1997 bis 2005 präsidierte. Auch Patrick Häcki, Kernser Edelpilze, trat auf die GV aus dem Vorstand. Vorstand VSP, v.l.n.r.:...

