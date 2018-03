Primland hat seine nun schon seit 20 Jahren bestehende Präsenz in Chile gefeiert. Das französische Unternehmen Primland nahm seinen Betrieb in Chile 1998 auf und fertigt nun jede Saison eine Menge von rund 4.000 Tonnen Kiwis ab. Diese Strategie erlaubt, seinen Kunden, 12 Monate im Jahr ein komplettes Angebot an Kiwis anzubieten. Foto © CP Primland /SimFRUIT Zu der Feier trafen...

