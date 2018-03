Wer hört welchen Radiosender in Deutschland? In Frankfurt werden am heutigen/morgigen Mittwoch (10.00 Uhr) die neuen Daten zur Radionutzung veröffentlicht. Für die repräsentative Untersuchung hat die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (agma) bundesweit rund 70 0000 Menschen im Alter ab 14 Jahren nach ihren Lieblingssendern gefragt.

Der Verbund, ein Zusammenschluss aus Medien- und Werbewirtschaft, ermittelt zwei Mal im Jahr die Reichweiten für die Sender. Für private und öffentlich-rechtliche Sender sind die Hörerzahlen wichtig, weil davon die Preise für Werbespots abhängen. Sie sagen außerdem etwas über die Akzeptanz bei der Hörerschaft aus.

Vorab wurde bereits mitgeteilt, dass die klassische Radionutzung in Deutschland stabil geblieben ist. Insgesamt hören die Menschen im Schnitt 247 Minuten Radio an einem durchschnittlichen Werktag. Das sind zwei Minuten mehr als bei der vorangegangenen Erhebung im Juli vergangenen Jahres./tom/DP/mis

AXC0011 2018-03-28/05:49