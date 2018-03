Die Frankfurt School of Finance liegt von der Redaktion von Feingold Research zum Glück nur Luftlinie 2 km entfernt. Mit gut aufgepumpten Rennradreifen sind wir also in fünf bis zehn Minuten da, je nachdem, wie streng man die Ampelregelungen auslegt. Unser Ansprechpartner dort ist Philipp Sandner, dessen Lehrstuhl für die Blockchaintechnologie in Deutschland erste Wahl ...

Den vollständigen Artikel lesen ...