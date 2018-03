Liebe Leser,

seit dem Sommer 2017 befindet sich die Telekom-Aktie in einem ausgeprägten Abwärtstrend. Dieser verläuft in mehreren Schüben, wobei die letzte Abwärtswelle im Dezember bei 15,60 Euro eingesetzt hat. Im Januar versuchte die Telekom-Aktie zweimal einen Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend. Der Kurs scheiterte jedoch in beiden Fällen an der fallenden 50-Tages-Linie und fiel anschließend wieder zurück.

Bis Mitte Februar gab die Aktie massiv nach und fiel bis auf ... (Dr. Bernd Heim)

