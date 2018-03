Grünen-Parteichef Robert Habeck will einen starken Staat. Der soll Datensammler regulieren, Zölle für Afrika senken und mit Sozialpolitik um Gründer werben.

Herr Habeck, haben Sie in den vergangenen Tagen darüber nachgedacht, Ihren Facebook-Account zu löschen?Ja. Ich habe es aber nicht gemacht.

Weil Sie als Politiker nicht mehr ohne soziale Medien arbeiten können?Nein, weil es andere Möglichkeiten gibt, etwas dagegen zu unternehmen, dass ein großer Internetkonzern mal eben zulässt, dass private Daten von 50 Millionen Kunden widerrechtlich von den Wahlkämpfern von Donald Trump genutzt werden.

Wer in der Politik über möglichst viele persönliche Daten verfügt, scheint Wahlen zu gewinnen. Setzt das die Grünen unter Druck, dabei mitzumachen?Es setzt sich doch eine Entwicklung aus der analogen Welt fort: Früher hat man Plakate an die Dorfstraße gestellt, CDU, Grüne, alle. Dann standen die Plakate da, wo die Parteien besonders viele ihrer Anhänger vermuteten. Heute, in der digitalen Welt, kann man Daten ganz anders zusammenstellen und theoretisch Hausbesuche darauf ausrichten, hinter welcher Tür ein Veganer oder ein Rentner wohnt.

Das machen die Grünen nicht, weil es zu teuer ist oder weil sie es nicht wollen?Beides. Wir stellen Filmchen auf Facebook ein und posten Texte und wenden uns natürlich an Leute, die unsere Politik interessiert. Aber die Grenze ist bei personenbezogenen Daten erreicht. Wir kaufen keine Datensätze und erstellen auch keine Nutzerprofile. Es ist eine Gefahr für die Demokratie, wenn Parteien die Menschen nicht mehr ansatzweise gleich informieren. Deshalb brauchen wir verbindliche Regeln - so wie es Regeln gibt, wie Plakate geklebt werden.

Glauben Sie, dass die AfD da mitmacht?Ich bin mir sicher, dass sie nicht freiwillig mitmacht. Deshalb muss der Staat handeln und zum Beispiel vorschreiben, dass Social Bots erkennbar gemacht werden müssen ...

... also von Algorithmen erzeugte Texte auf Twitter oder Facebook, die nur so wirken wie von Menschen geschrieben. Genau. Wir haben uns insgesamt viel zu sehr daran gewöhnt, Politik zu privatisieren, also von Kunden zu erwarten, dass sie aus Tierliebe bestimmte Produkte nicht kaufen, oder von Unternehmen, dass sie Boni verringern, oder eben von Parteien, dass sie moralisch agieren. Politik, die sich auf Appelle beschränkt, macht sich überflüssig.

Unterschätzen Sie den Bürger nicht, wenn Sie unterstellen, dass er so leicht manipulierbar ist?Das Beschwören des mündigen Verbrauchers ist sympathisch, aber zu bequem. Wir sind doch alle verführbar durch Werbung. Wir sind müde, gehetzt, latent geizig, haben im Supermarkt nur drei Sekunden, uns zu entscheiden und schauen dann eben nicht auf jedes Etikett. Ja, in einer idealen Welt checken wir an der Käsetheke unsere Einkäufe und lesen vor dem Onlinekauf immer alle gründlich die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Aber das ist weltfremd. Im Alltag verhalten wir uns oft ganz anders.

Und daraus folgt was genau für die Politik?Wir sind in einer ähnlichen ökonomischen Umbruchsituation wie Mitte des 19. Jahrhunderts in der Frühphase des Kapitalismus. Damals wurde Kinderarbeit verboten, Arbeitnehmerrechte eingeführt, Arbeitszeiten festgelegt, Sozialversicherungen geschaffen. Das gab es alles im Feudalismus nicht. Heute brauchen wir neue Regeln, eine Regulierung für den digitalen Kapitalismus.

Können Sie ein konkretes Beispiel nennen?Vor rund 100 Jahren hat US-Präsident Roosevelt Standard Oil zerschlagen, weil das Unternehmen übermächtig geworden war und es null Wettbewerb gab. Ganz so einfach funktioniert das zwar bei digitalen Plattformen nicht, aber es gibt Parallelen. Heute konzentrieren wenige Digitalkonzerne fast die gesamte Marktmacht bei sich. Wir müssen also Facebooks Marktmacht brechen.

Wie wollen Sie das schaffen?Das traditionelle Kartellrecht passt nicht mehr in das digitale Zeitalter. Heute entsteht Marktmacht anders als in der Zeit, als beispielsweise der Besitz von Stromnetzen entscheidend war. Heute ist die Verfügbarkeit von riesigen Datenmengen entscheidend. Als Ultima Ratio braucht es daher eine Möglichkeit, ...

