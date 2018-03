Die Ideen zur Einführung eines Grundeinkommens nähren die Sehnsucht nach einer Revolution unseres Sozialstaats. Doch es handelt sich um eine fatale Kapitulation vor dem digitalen Wandel.

Der Dreiklang aus Digitalisierung, Strukturwandel und Globalisierung befeuert die Diskussion über eine altbekannte Idee: das bedingungslose Grundeinkommen. Befürworter wollen damit einerseits mögliche Arbeitsplatzverluste infolge des technologischen Wandels ausgleichen. Andererseits soll es unseren Sozialstaat modernisieren, mehr noch: revolutionieren.

Doch Vorsicht! Das bedingungslose Grundeinkommen kann weder das eine noch das andere Versprechen einhalten. Seine Einführung wäre eine Kapitulation unserer Gesellschaft vor den Herausforderungen der neuen Arbeitswelt.

Arbeitgeber und Industrie treten dafür ein, dass möglichst alle Menschen ihre Talente in unsere soziale Marktwirtschaft einbringen können. Wir wollen Beschäftigungschancen in Deutschland schaffen - und nicht Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung verwalten. Diesem Anspruch steht ein bedingungsloses Grundeinkommen diametral entgegen.

Ein bedingungsloses Grundeinkommen reduziert Arbeitsanreize, verschärft den Fachkräftemangel und provoziert damit weitere Beschäftigungsverluste. Weniger Beschäftigung aber bedeutet Einkommensrückgänge, weniger Wachstum und am Ende weniger Wohlstand.

Aktuelle Forschungsergebnisse machen deutlich, dass bei Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens vor allem Frauen deutlich weniger arbeiten würden. Die großen Erfolge, die wir in Deutschland mit der höheren Erwerbsbeteiligung von Frauen in den vergangenen Jahren erzielt haben, würden so zum Teil wieder zunichte gemacht. Soll das ein Fortschritt sein?

Befürworter ...

