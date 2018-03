Deutsche Konsum REIT erwirbt 'Elster Center' in Elsterwerda DGAP-News: Deutsche Konsum REIT-AG / Schlagwort(e): Immobilien/Ankauf Deutsche Konsum REIT erwirbt 'Elster Center' in Elsterwerda 28.03.2018 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Pressemitteilung Deutsche Konsum REIT erwirbt "Elster Center" in Elsterwerda Broderstorf, 28. März 2018 - Die Deutsche Konsum REIT-AG (ISIN DE000A14KRD3) hat gestern mit notarieller Beurkundung das sehr etablierte Einzelhandelsobjekt "Elster Center" in Elsterwerda (Brandenburg) erworben. Das 1991 erbaute Fachmarktzentrum umfasst rund 36.000 m² Mietfläche und wurde 2012 vollständig modernisiert. Starke Ankermieter sind unter anderem REWE, ALDI, DM, toom, Medimax, AWG Mode und ein Möbelhaus. Das Objekt ist vollständig vermietet und erwirtschaftet eine Jahresmiete von rund EUR 1,9 Mio. bei einer WALT von rund acht Jahren inklusive vereinbarter Verlängerungsoptionen. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt EUR 23 Mio., woraus sich eine Ankaufsrendite von 8,3% ergibt. Der Nutzen- und Lastenwechsel des Objekts wird für den 1. Juni 2018 erwartet. Damit umfasst das aktuelle Gesamtportfolio der Deutsche Konsum (pro forma) 86 Einzelhandelsimmobilien mit einer annualisierten Miete von EUR 33,9 Mio. Darüber hinaus befindet sich die Deutsche Konsum in weiteren konkreten Ankaufsprozessen. Rolf Elgeti, Vorstandsvorsitzender (CEO): "Die Ankaufsrendite von 8,3% ist nach unseren Ankaufskriterien zwar relativ niedrig. Wir sehen hier allerdings ein signifikantes Entwicklungs- und Erlössteigerungspotential, so dass dieses Objekt mittelfristig zu einer sehr wertsteigernden Akquisition für unsere Aktionäre wird." Über die Deutsche Konsum Die Deutsche Konsum REIT-AG, Broderstorf, ist ein börsennotiertes Immobilienunternehmen mit Fokus auf deutsche Einzelhandelsimmobilien für Waren des täglichen Bedarfs an etablierten Mikrostandorten. Der Schwerpunkt der Aktivitäten der Gesellschaft liegt in der Bewirtschaftung und Entwicklung der Immobilien mit dem Ziel einer stetigen Wertentwicklung und dem Heben stiller Reserven. Das ständig wachsende Gesamtportfolio der Deutsche Konsum umfasst derzeit 86 Einzelhandelsimmobilien mit einer annualisierten Miete von EUR 33,9 Mio. Die Gesellschaft ist aufgrund ihres REIT-Status ('Real Estate Investment Trust') von der Körperschaft-und Gewerbesteuer befreit. Die Aktien der Gesellschaft werden im Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt (ISIN: DE 000A14KRD3). Kontakt: Deutsche Konsum REIT-AG Stefanie Frey Investor Relations E-Mail: sf@deutsche-konsum.de Tel.: +49 (0) 331 74 00 76 - 533 28.03.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Konsum REIT-AG August-Bebel-Str. 68 14482 Potsdam Deutschland Telefon: +49 (0)331 740076517 Fax: +49 (0)331 740076520 E-Mail: ch@deutsche-konsum.de Internet: www.deutsche-konsum.de ISIN: DE000A14KRD3 WKN: A14KRD Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange; London Ende der Mitteilung DGAP News-Service 669515 28.03.2018

ISIN DE000A14KRD3

AXC0025 2018-03-28/07:00