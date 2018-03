Wie gewonnen, so zerronnen: Nach einer kräftigen Erholungsrally vom Vortag sind die US-Börsen am Dienstag auf Talfahrt gegangen. Grund dafür: Die schlechte Stimmung in der Tech-Welt nach dem Facebook-Skandal.

Nach einer kräftigen Erholungsrally vom Vortag mit Fortsetzung im frühen Handel ist der Dow Jones Industrial am Dienstag doch noch deutlich abgerutscht. Händler sprachen von einer Kurskorrektur und verwiesen zudem auf die schlechte Stimmung bei Hochtechnologiewerten nach dem Datenskandal bei Facebook. Belastend wirkte sich auch die Nachricht aus, dass der Chiphersteller Nvidia seine Tests mit autonom fahrenden Fahrzeugen weltweit aussetzt. Grund sei der tödliche Unfall mit einem selbst fahrenden Fahrzeug des Mitfahrdiensts Uber in der vergangenen Woche, sagte eine Nvidia-Sprecherin. Auf öffentlichen Straßen werde es daher vorerst keine weiteren Tests geben. Die Nvidia-Aktie verlor knapp acht Prozent an Wert. Im frühen Handel hatte noch die Hoffnung auf eine Lösung im Handelsstreit zwischen den USA und China die Standardwerte an der Wall Street ...

