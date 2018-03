Moneycab.com: Frau Thoma, die BKW blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2017 zurück. Der Umsatz stieg um 5,1%, das operative Betriebsergebnis um 9,6% und der Reingewinn sogar um 15,9% auf 271 Mio Franken. Die Strategie der Reduzierung der Abhängigkeit vom Strompreisniveau durch die Umwandlung der BKW in eine Gesamtdienstleisterin scheint aufzugehen.

Suzanne Thoma: Ja, wir sind erfreut darüber, dass die Transformation gelingt. Wir richten das Energiegeschäft konsequent auf die Zukunft aus, entwickeln die Netze weiter und wachsen mit dem Dienstleistungsgeschäft in attraktiven Märkten.

Der Umsatz im angesprochenen Dienstleistungsgeschäft stieg letztes Jahr um 30%. Welchen Anteil hat der Bereich mittlerweile an der Gesamtleistung?

Mittlerweile setzen wir schon mehr als jeden vierten Franken im Dienstleistungsgeschäft um. Was aber noch wichtiger ist als das Umsatzwachstum: Das Geschäft ist auch profitabel. Den Gewinn im Dienstleistungsbereich konnten wir um 46 Prozent verbessern.

Was macht den Bereich so interessant und welche langfristigen Ziele verfolgen Sie im Dienstleistungsgeschäft?

Wir sind in den Bereichen Engineering, Gebäudetechnik und im Netzinfrastrukturgeschäft tätig. Das sind alles sehr interessante Märkte. Der Bereich Gebäudetechnik wächst stark - einerseits technologiegetrieben, andererseits getrieben durch strengere Gebäudevorschriften. Die Infrastruktur ist vielerorts veraltet oder sanierungsbedürftig. Zudem sind die Anforderungen an Nachhaltigkeit und breitem Nutzen heute höher als früher. Hier können wir mit unseren Kompetenzen im Bereich Engineering oder auch im Bereich Netzinfrastrukturen unterstützen.

"Die Gebäudetechnik-Sparte von Alpiq war für uns nie ein ernsthaftes Thema."

Suzanne Thoma, CEO BKW AG

Im vergangenen Jahr hat die BKW über 20 Firmen gekauft, die in der Gebäudetechnik, dem Ingenieurwesen im Infrastrukturbereich und in der Netzinfrastruktur tätig sind. Wird die BKW entsprechende Investitionen in ähnlichem Umfang fortführen?

Wir haben im vergangenen Jahr gut 150 Mio Franken in den Aufbau des Dienstleistungsgeschäfts investiert. Wir werden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...