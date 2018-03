Vita 34 AG: Anhaltende Wachstumsdynamik nach Übernahme - Vita 34 auch in Q4 mit deutlichen Umsatz- und Ergebniszuwächsen DGAP-News: Vita 34 AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis Vita 34 AG: Anhaltende Wachstumsdynamik nach Übernahme - Vita 34 auch in Q4 mit deutlichen Umsatz- und Ergebniszuwächsen 28.03.2018 / 07:10 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Anhaltende Wachstumsdynamik nach Übernahme - Vita 34 auch in Q4 mit deutlichen Umsatz- und Ergebniszuwächsen - Umsatz (Q4) steigt um 25,6 % auf 5,4 Mio. EUR - EBITDA (Q4) legt erneut deutlich überproportional um 57,1 % auf 1,1 Mio. EUR zu - EBITDA-Marge (Q4) von 19,4 % verdeutlicht nachhaltige Profitabilitätssteigerung Leipzig, 28. März 2018 - Die Vita 34 AG (ISIN: DE000A0BL849; WKN: A0BL84), die zweitgrößte Nabelschnurblutbank in Europa, wächst weiter. Auch im vierten Quartal 2017 steigerte das Unternehmen Umsatz und Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr signifikant. So wuchs der Umsatz im vierten Quartal um 25,6 % auf 5,4 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr (Q4 2016: 4,3 Mio. EUR). Dies äußert sich in Q4 2017 umso mehr in einem überproportionalen Anstieg des Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um 57,1 % auf 1,1 Mio. EUR (Q4 2016: 0,7 Mio. EUR). Dementsprechend positiv entwickelte sich auch die EBITDA-Marge. Sie erhöhte sich auf 19,4 % nach 16,2 % im Vergleichszeitraum des Vorjahres. "Das vierte Quartal 2017 reflektiert wie bereits das dritte Quartal 2017 die Umsatz- und Ergebnisstärke der neuen Vita 34 nach erfolgreicher Integration der jüngsten Akquisition. Der überproportionale Anstieg des EBITDA verglichen zum Umsatz ist vor allem auf die Ausweitung des Endkundengeschäfts im deutschen Markt zurückzuführen", verdeutlicht Falk Neukirch, Finanzvorstand der Vita 34 AG. "Diese neue Ergebnisqualität sorgt für eine weiterhin komfortable Liquiditätslage und sichert damit die finanzielle Beweglichkeit der Vita 34 AG." Die wesentlichen Kennzahlen zur Geschäftsentwicklung im Jahr 2017 stellen sich wie folgt dar: in TEUR Q4 2017 Q4 2016 FY 2017 FY 2016 Umsatzerlöse 5.437 4.256 19.186 16.290 EBITDA 1.056 690 1.840 2.293 EBITDA-Marge [%] 19,4 16,2 9,6 14,1 EBIT 544 -2 135 780 Periodenergebnis 544 186 -324 617 Ergebnis je Aktie [in EUR] 0,15 0,06 -0,09 0,14 Operativer Cashflow 1.145 1.089 1.530 2.287 Liquide Mittel [31.12.] 4.180 2.813 Auf Gesamtjahressicht lagen Umsatz und EBITDA damit im mittleren bis oberen Bereich der Erwartungsbandbreite von 18,9 bis 19,4 Mio. EUR im Umsatz sowie 1,6 bis 1,9 Mio. EUR im EBITDA. Der Ergebnisrückgang im Vergleich zum Vorjahr ist dabei den einmaligen Aufwendungen für die Akquisition und Integration von Seracell geschuldet. Im Detail sind dies Transaktionskosten in Höhe von 0,3 Mio. EUR sowie Integrationskosten inklusive Abfindungen und Abstandszahlungen in Höhe von 0,7 Mio. EUR. Überdies fielen Kosten aus Managementveränderungen in Höhe von 0,4 Mio. EUR an. Nach dem kostenseitigen Abschluss der Integration von Seracell sieht Dr. Wolfgang Knirsch, Vorstandsvorsitzender von Vita 34, das Unternehmen für weiteres Wachstum gut gerüstet. "In der weiteren Konsolidierung des Marktes sehen wir uns ganz klar in einer aktiven Rolle", betont Knirsch. "Wir sondieren den Markt weiter nach attraktiven Unternehmen, um zum einen geografisch und zum anderen entlang unserer Wertschöpfungskette weiter zu wachsen. Zusätzlich werden wir auch weiterhin Impulse für unser organisches Wachstum setzen." So plant Vita 34, das eigene Produktportfolio vor allem durch neue Produkte und Kooperationen weiter auszubauen. Zukünftige Treiber sind die zunehmenden Anwendungen von Zellpräparaten im Bereich der personalisierten Medizin sowie der Aufbau öffentlicher Stammzellbanken in europäischen Ländern (B2G). Parallel dazu arbeiten wir weiter an der Hebung von Kostenoptimierungspotentialen. "Alles in allem sehen wir uns voll im Plan, was die Erreichung unserer Mittelfristziele angeht", zieht Knirsch Resümee. "Auf dem Weg zu einem EBITDA von 10 Mio. EUR, wie wir es gemäß unserer "Vision 2021" anstreben, werden wir Ende dieses Jahres wieder ein entscheidendes Stück vorangekommen sein." Für das laufende Geschäftsjahr 2018 geht der Vorstand von einer Fortsetzung des positiven Wachstumstrends aus und rechnet mit Umsatzerlösen zwischen 21,0 und 23,0 Mio. EUR sowie einem EBITDA zwischen 4,0 und 4,6 Mio. EUR, was einer EBITDA-Quote von 19% - 20 % entspricht. Der Vorstand der Vita 34 AG steht qualifizierten Investoren, Analysten und Pressevertretern heute um 13.00 Uhr im Rahmen einer offenen Telefonkonferenz für weitere Erläuterungen zu den Gesamtjahresergebnissen zur Verfügung. Die Registrierung hierfür erfolgt per E-Mail über die Abteilungen Investor Relations ( ir@vita34.de). Der vollständige Geschäftsbericht 2017 steht auf der Internetseite der Vita 34 AG unter https://www.vita34.de/investor-relations/finanzberichte/ zum Download bereit. Kontakt: Ingo Middelmenne Investor Relations Vita 34 AG Telefon: +49 (0341) 48792 - 0 Mobil: +49 (0174) 9091190 E-Mail: ingo.middelmenne@vita34.de PR Kontakt: Katja Arnold MC Services AG Bavariaring 26 80336 München Telefon: +49 89 210228-40 E-Mail: vita34@mc-services.eu Unternehmensprofil Vita 34 in Leipzig wurde 1997 als erste private Nabelschnurblutbank Europas gegründet und bietet als Komplettanbieter für Kryokonservierung die Entnahmelogistik, die Aufbereitung und die Einlagerung von Stammzellen aus Nabelschnurblut und Nabelschnurgewebe an. Stammzellen sind ein wertvolles Ausgangsmaterial für die medizinische Zelltherapie und werden bei Temperaturen um minus 180 Grad Celsius am Leben erhalten, um bei Bedarf im Rahmen einer Behandlung eingesetzt werden zu können. Mehr als 200.000 Kunden aus Deutschland und weiteren 28 Ländern haben bereits mit einem Stammzelldepot bei Vita 34 für die Gesundheit ihrer Kinder vorgesorgt.

