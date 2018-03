Opel macht Druck auf seine Mitarbeiter. Der Autobauer will die in der jüngsten Tarifrunde von der IG Metall erkämpfte Lohnerhöhung von 4,3 Prozent nicht auszahlen und stellt Forderungen an die Belegschaft.

Der Autobauer Opel will die in der jüngsten Tarifrunde von der IG Metall erkämpfte Lohnerhöhung von 4,3 Prozent nicht auszahlen. Das geht aus einer Information von Betriebsrat und IG Metall an die Mitarbeiter hervor, die der WirtschaftsWoche vorliegt. Darin heißt es, dass sich das Management eine "vorläufige Stundung der Umsetzung der Tariferhöhung" ...

