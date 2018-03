The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.03.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.03.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU3CB0220028 VW FINANCIAL SERV. 2018 BD00 BON AUD N

CA XFRA CA918423AM65 VW CREDIT CA 15/18 BD00 BON CAD N

CA H2BC XFRA CH0126434262 HSBC BANK 11/18 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000BHY0AH5 BERLIN HYP AG IS96 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB0PJ0 BAY.LDSBK.IS.S.31492 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1G6M0 DZ BANK IS.4787VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HV2AH21 UC-HVB IS1766 BD00 BON EUR N

CA XFRA NL0010418794 AMATH. AGRI HLDG 13/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA XS0783935306 TELENET FIN.V 12/24 REGS BD00 BON EUR N

CA XFRA AT0000A0WLU9 ERSTE GP BNK AG 12-18 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA CH0180006170 AMCOR LTD 12/18 MTN BD01 BON CHF N

CA 0EGN XFRA EU000A1GN002 EU EUROP. UNION 11/18 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA US515110BJ28 LANDWIRT.R.BK DL 13/18 BD01 BON USD N

CA XFRA DE000HSH4LZ8 HSH NORDBANK KK4 13/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB6741 NORDLB MULTIZINS 06/12 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS0995045951 HERTZ HOLDS NL 13/19 REGS BD02 BON EUR N

CA XP6C XFRA LU0288930869 JSS I.-J.SU.E.N.POW.PA FD00 EQU EUR N

CA XP6B XFRA LU0299602168 JSS I.-J.SU.E.N.POW.IA FD00 EQU EUR N