Da ein Ausbau der Formen nicht erforderlich ist, kann direkt in der Maschine gereinigt werden, was kürzere Stillstandzeiten und eine höhere Wirtschaftlichkeit garantiert. Neu ist das Strahlgerät Asco Nanojet. Besonders Spritzgießer schätzen das Gerät, da das es erhebliche Kosteneinsparungen in der Formen- und Werkzeugreinigung ermöglicht. Bezeichnende Eigenschaften sind sehr einfaches Handling, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...