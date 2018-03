PRESSEMITTEILUNG

LEM ernennt neuen Leiter des Industriesegments

Fribourg, 28. März 2018 - LEM (SIX: LEHN), der Marktführer für innovative und hochwertige Lösungen zur Messung elektrischer Parameter, gibt heute die Ernennung von Eric Chaussin zum Senior Vice President (SVP) Industry bekannt. Eric Chaussin stösst spätestens zum 1. Juli 2018 zu LEM. Er wird der Nachfolger von Frank Rehfeld, der ab 1. April 2018 die CEO-Funktion des Unternehmens übernimmt.

Eric Chaussin wird gemeinsam mit dem Managementteam und den Mitarbeitenden weltweit das profitable Wachstum im Industriesegment vorantreiben. Zu seinen Zuständigkeiten werden das globale Produktmanagement, Vertrieb und Marketing, F&E, Qualität und Operations des Segments gehören. Als Mitglied der Konzernleitung wird er direkt an den neuen LEM-CEO Frank Rehfeld berichten.

"Ich freue mich, Eric Chaussin im Executive Management Team von LEM begrüssen zu dürfen. Mit seiner mehr als 20-jährigen Führungserfahrung im Management des Umsatzwachstums bei globalen Elektronikkonzernen wird er einen wesentlichen Beitrag zum langfristigen Erfolg von LEM leisten", sagte Andreas Hürlimann, Verwaltungsratspräsident von LEM.

Eric Chaussin (48) ist derzeit Operations Director Europe bei UTC Climate, Controls & Security in Lyon, einer Division von United Technologies Corp. Zuvor hatte er mehrere Führungspositionen in den Bereichen Operations, Business Management, Vertrieb und F&E in Europa und China bei UTC, Schneider Electric und AMETEK inne. Eric Chaussin verfügt über einen Abschluss in Industrie-Management der CESI Nantes, Frankreich. Er ist französischer Staatsbürger.

Finanzkalender

Das Geschäftsjahr läuft von 1. April bis 31. März.

23. Mai 2018 28. Juni 2018 3. Juli 2018 5. Juli 2018 Ergebnisse des Geschäftsjahrs 2017/18 Ordentliche Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2017/18 Ex-Dividende-Termin Dividendenausschüttung

LEM - At the heart of power electronics

LEM ist Marktführer für innovative und hochwertige Lösungen zur Messung elektrischer Parameter. Unsere Kernprodukte - Strom- und Spannungswandler - kommen bei einer breiten Palette von Anwendungen in den Bereichen Antrieb & Schweissen, erneuerbare Energien & Stromversorgung, Traktion, Hochpräzision sowie konventionelle und umweltfreundliche Automobile zum Einsatz. Die Strategie von LEM beruht darauf, die Stärken seines Kerngeschäfts voll auszuschöpfen und mit neuen Anwendungen zusätzliche Marktanteile zu gewinnen. LEM ist ein mittelständisches globales Unternehmen mit ca. 1'520 Mitarbeitenden weltweit. Das Unternehmen verfügt über Produktionsstätten in Genf (Schweiz), Peking (China), Sofia (Bulgarien) und Tokyo (Japan), und ein spezialisiertes F&E Center in Lyon (Frankreich). Zusammen mit den regionalen Vertriebsstellen nahe bei den Standorten der Kunden kann das Unternehmen einen weltweit lückenlosen Service anbieten. LEM ist seit 1986 an der SIX Swiss Exchange kotiert und hat das Tickersymbol LEHN.

(www.lem.com: http://www.lem.com/)

