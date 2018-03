Medienmitteilung

Baar-Zug, Schweiz, 28. März 2018

Partners Group veröffentlicht ESG- und Corporate Responsibility Bericht 2017

Partners Group, der globale Manager von Privatmarktanlagen, legt seinen ESG- und Corporate Responsibility Bericht 2017 vor. Hauptinhalte des Berichts sind Partners Groups Wertschöpfungsmassnahmen im ESG-Bereich (Ökologie, Soziales und Governance), die im Jahr 2017 im Investitionsportfolio umgesetzt wurden, sowie wichtige Kenngrössen zur Corporate Responsibility, die das Engagement der Firma im Bereich nachhaltiger Anlagen und Geschäftspraktiken darstellen.

Peter Wuffli, Präsident des Verwaltungsrats von Partners Group, äussert sich wie folgt zum Bericht: "Für uns als Manager von privaten Anlagen sind unsere Investitionstätigkeiten der wichtigste Stellhebel, um einen nachhaltigen positiven Beitrag zu leisten. Wir sind davon überzeugt, dass unternehmerische Governance-Praktiken, wie sie im Privatmarkt vorherrschen, das Fundament langfristiger Wertschöpfung bilden und ESG-Faktoren besser beeinflussen können, als der öffentliche Markt. Durch unser aktives und umsetzungsorientiertes Beteiligungsmodell arbeiten wir eng mit unseren Portfoliounternehmen zusammen, um nachhaltige Anlagestrategien zu verfolgen und attraktive Renditen zu generieren."

Highlights aus dem ESG- und Corporate Responsibility Bericht 2017:

Schaffung von mehr als 13'000 neuen Stellen und eines EBITDA-Beitrags von USD 8.2 Mio. durch ESG-Wertschöpfungsaktivitäten im Direktanlageportfolio

Erfolgreiche Zusammenarbeit mit Portfoliounternehmen zur besseren Integration von bzw. Wertschöpfung aus ESG-Faktoren, illustriert in sechs detaillierten Fallstudien

Auszeichnung von Partners Groups ESG-Integrationsstrategie auf Firmen- und Anlagenebene mit einem A+ Rating von UN PRI das dritte Jahr in Folge sowie Berufung als Mitglied des neu geschaffenen UN PRI Infrastructure Advisory Committee

Vertieftes Engagement im Bereich Talententwicklung durch spezielle Schulungsprogramme wie ein Teamleiter-Training und ein Analystenprogramm

Einführung eines blockchainbasierten Signierungs- und Verifizierungsdienstes für das Treasury Management-Team zur Steigerung der Sicherheit für Kunden und Geschäftspartner

Um auf seiner Erfahrung im Bereich des nachhaltigen Investierens weiter aufzubauen, gab Partners Group gestern die Einführung der Anlagestrategie PG LIFE bekannt, die sich speziell an globale soziale und ökologische Herausforderungen richtet. Dabei investiert diese ausschliesslich in Anlagen, welche im Einklang mit den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (United Nations Sustainable Development Goals) stehen und einen positiven Beitrag zur Erreichung dieser leisten. Die mehrere Anlageklassen umfassende Privatmarktstrategie hat ein doppeltes Anlagemandat: sie soll attraktive risikobereinigte Renditen erzielen und gleichzeitig einen messbaren sozialen und ökologischen Beitrag leisten.

Der vollständige ESG- und Corporate Responsibility Bericht 2017 steht auf der Website zum Download bereit unter: (report.partnersgroup.com/2017/esg: http://report.partnersgroup.com/2017/esg)

Über Partners Group

Partners Group ist ein globaler Manager von Privatmarktanlagen mit einem verwalteten Vermögen von EUR 62 Mrd. in den Bereichen Private Equity, Private Real Estate, Private Infrastructure und Private Debt. Die Firma bietet internationalen institutionellen Investoren ein breit gefächertes Angebot an Produktlösungen und massgeschneiderten Portfolios an. Der Hauptsitz der Gesellschaft ist in Zug und weitere Niederlassungen befinden sich in Denver, Houston, New York, São Paulo, London, Guernsey, Paris, Luxemburg, Mailand, München, Dubai, Mumbai, Singapur, Manila, Shanghai, Seoul, Tokio sowie Sydney. Partners Group beschäftigt über 1'000 Mitarbeiter und ist an der Schweizer Börse SIX (Symbol: PGHN) notiert. Die Partner sowie alle Mitarbeiter von Partners Group sind bedeutende Anteilseigner der Firma.

Investor Relations Kontakt

Philip Sauer

Telefon: +41 41 784 66 60

E-Mail: (philip.sauer@partnersgroup.com: mailto:philip.sauer@partnersgroup.com)

Media Relations Kontakt

Jenny Blinch

Telefon: +41 79 909 79 49



E-Mail: (jenny.blinch@partnersgroup.com: mailto:jenny.blinch@partnersgroup.com)

(www.partnersgroup.com: http://www.partnersgroup.com)