Hamburger Hafen und Logistik AG: Nachhaltige Wachstumsziele für 2018 nach erfolgreichem Jahr 2017 DGAP-News: Hamburger Hafen und Logistik AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis Hamburger Hafen und Logistik AG: Nachhaltige Wachstumsziele für 2018 nach erfolgreichem Jahr 2017 28.03.2018 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. HHLA-Geschäftsjahr 2017 Nachhaltige Wachstumsziele für 2018 nach erfolgreichem Jahr 2017 - Umsatz steigt um 6,3 %, operatives Ergebnis (EBIT) um 5,6 % - Dividende soll um 13,6 % auf 0,67 EUR je A-Aktie steigen, Ausschüttungsquote bei 66 % - Deutlicher Anstieg des operativen Ergebnisses 2018 erwartet - Vorstandsvorsitzende Angela Titzrath: Werden Vertrauen der Kunden durch hohe Qualität und Produktivität rechtfertigen Die Hamburger Hafen- und Logistik AG (HHLA) konnte im Geschäftsjahr 2017 ihre Marktposition in einem herausfordernden Umfeld stärken und teilweise ausbauen. Wesentliche Finanzkennzahlen wurden deutlich verbessert. Der Umsatz des Konzerns erhöhte sich dank gestiegenen Containerumschlags und Containertransports sowie einer erfolgreichen Bewirtschaftung des Immobilienportfolios auf 1,25 Mrd. Euro. Das operative Ergebnis (EBIT) stieg ungeachtet von Einmalbelastungen für einen Organisationsumbau und für die Harmonisierung bestehender Altersversorgungssysteme um 5,6 Prozent. Erneut lieferte das Intermodal-Segment einen wesentlichen Beitrag zur Geschäftsentwicklung der HHLA. Angela Titzrath, HHLA-Vorstandsvorsitzende: "Der erfolgreiche Verlauf des Geschäftsjahres 2017 gibt uns Kraft und Auftrieb, weiter konsequent an der Umsetzung unserer ambitionierten Wachstumsziele zu arbeiten. Alle Segmente haben dazu ihren Beitrag geleistet. Die HHLA steht auf einem soliden Fundament. Das betrifft sowohl die Finanzausstattung als auch unsere Zukunftsperspektiven als Motor des digitalen Wandels im Hafen. Wir bewegen uns weiterhin in einem herausfordernden Marktumfeld, das von uns Agilität, Flexibilität und Innovationskraft fordert. Diesen Anforderungen begegnen wir durch eine auf Wachstum ausgerichtete Unternehmensstrategie. Unser Anspruch ist es, Qualität, Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit weiter zu steigern, um so das Vertrauen unserer Kunden in die Leistungsfähigkeit der HHLA zu rechtfertigen. Mit dem vereinbarten Erwerb des estnischen Terminalbetreibers Transiidikeskuse AS bekräftigen wir unsere Ambitionen, auch international zu wachsen. Diesem Ziel dient auch die Übernahme der übrigen Anteile an der Metrans." Ausblick 2018 Für das Jahr 2018 geht die HHLA von einem im Bereich des Vorjahres liegenden Containerumschlag aus. Beim Containertransport wird ebenfalls ein Volumen im Bereich des Vorjahres erwartet, da die polnischen Intermodalverkehre im Zuge der Integration in die Metrans neu ausgerichtet werden. Auf Konzernebene sollte dies zu einem Umsatz führen, der im Bereich des Vorjahres liegt. Für das Betriebsergebnis (EBIT) des Teilkonzerns Hafenlogistik wird im Jahr 2018 eine deutliche Steigerung im Vergleich zum Vorjahr erwartet. Die Ergebnisentwicklung wird dabei maßgeblich durch die Segmente Container und Intermodal bestimmt. Das Betriebsergebnis (EBIT) im Teilkonzern Immobilien wird aufgrund geplanter, nicht aktivierungsfähiger Großinstandhaltungen im Bereich von 15 Mio. Euro erwartet. Auf Konzernebene ist mit einem deutlichen Anstieg des Betriebsergebnis (EBIT) zu rechnen. Teilkonzern Hafenlogistik Der börsennotierte Teilkonzern Hafenlogistik erzielte im Geschäftsjahr 2017 dank gestiegenen Containerumschlags und Containertransports Umsatzerlöse von 1,22 Mrd. Euro (im Vorjahr: 1,15 Mrd. Euro) und ein Betriebsergebnis (EBIT) in Höhe von 157 Mio. Euro (im Vorjahr: 148 Mio. Euro). Aufgrund gesunkener Finanzierungskosten stieg der den A-Aktionären zustehende Jahresüberschuss um 11,7 Prozent auf 71,2 Mio. Euro. Dividendenvorschlag für das Jahr 2017 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen auf der Hauptversammlung am 12. Juni 2018 eine Dividende von 0,67 Euro je dividendenberechtigter A-Aktie vor. Damit würde die Dividende um 13,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr steigen. Die Ausschüttungsquote von 66% liegt erneut im oberen Bereich der Zielbandbreite von 50 bis 70 Prozent. Kennzahlen HHLA-Konzern in Mio. EUR 2017 2016 Verände- rung Umsatzerlöse 1.251,8 1.177,7 6,3 % EBITDA 295,8 286,4 3,3 % EBIT 173,2 164,0 5,6 % EBIT-Marge in % 13,8 13,9 - 0,1 PP Konzernjahresüberschuss 105,9 105,1 0,8 % Konzernjahresüberschuss nach Anteilen 81,1 73,0 11,0 % anderer Gesellschafter Containerumschlag in Tsd. TEU 7.196 6.658 8,1 % Containertransport in Tsd. TEU 1.480 1.408 5,2 % 31.12.2017 31.12.2016 Verände- rung Eigenkapitalquote in % 32,8 31,5 1,3 PP Beschäftigte 5.581 5.528 1,0 % Kennzahlen Teilkonzern Hafenlogistik1,2 (börsennotiert) in Mio. EUR 2017 2016 Verände- rung Umsatzerlöse 1.220,3 1.146,0 6,5 % EBITDA 274,5 265,3 3,5 % EBIT 156,6 147,6 6,1 % EBIT-Marge in % 12,8 12,9 - 0,1 PP Jahresüberschuss nach Anteilen anderer 71,2 63,7 11,7 % Gesellschafter Dividende je Aktie in EUR3 0,67 0,59 13,6 % 1 Vor Konsolidierung zwischen den Teilkonzernen 2 A-Aktien 3 2017: Dividendenvorschlag Über die HHLA Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) ist ein führender europäischer Hafen- und Transportlogistikkonzern. Seine Container-Drehscheiben sind Knotenpunkte eines Netzwerks, das Häfen mit Wirtschaftsregionen im Binnenland verbindet. Das Geschäftsmodell setzt auf innovative Technologien und ist der Nachhaltigkeit verpflichtet. Kontakt: Stefanie Steiner Leiterin Investor Relations HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK AG Bei St. Annen 1, D-20457 Hamburg, www.hhla.de Tel: +49-40-3088-3397 Fax: +49-40-3088-55-3397 E-mail: investor-relations@hhla.de ISIN: DE000A0S8488 WKN: A0S848

