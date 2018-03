Uznacht - Im Rahmen der 169. Generalversammlung haben die Aktionäre der Bank Linth sämtliche Anträge des Verwaltungsrats angenommen. Auch die Dividendenerhöhung von CHF 8.00 auf CHF 9.00 pro Namenaktie wurde gutgeheissen. Insgesamt nahmen 1'243 Aktionäre am Anlass mit anschliessendem Abendessen in der Sporthalle Grünfeld in Rapperswil-Jona teil. Damit waren 81.8 Prozent aller Stimmen vor Ort vertreten.

Der VR-Präsident Ralph Siegl blickte in seiner Rede auf die strategische Weiterentwicklung der Bank Linth im Jahr 2017 zurück und kommentierte die Fortschritte auf dem Weg zur «Bank der Zukunft», sowohl im Dienstleistungsangebot wie auch in der Präsenz vor Ort und auf elektronischen Plattformen. Er unterstrich dabei die Notwendigkeit, zugänglich und flexibel zu bleiben, neue Geschäftsfelder zu erschliessen und den Fokus konsequent auf den Kundennutzen zu legen. David Sarasin, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...