FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.03.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.03.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

GSB XFRA US38147U1079 GOLDMAN SACHS BDC DL-,001 0.363 EUR

7GN XFRA CA38742A1003 GRANITE OIL 0.014 EUR

FTX XFRA US02364V1070 AMER.FI.MULTIFAM.INV. UTS 0.101 EUR

MATA XFRA US69832A2050 PANASONIC CORP.ADR/1 O.N.

BZS XFRA US0740141017 BEASLEY BROADCAST A 0.040 EUR

2EZ XFRA CA26829L1076 ECN CAPITAL CORP. 0.006 EUR

PNH XFRA AU000000HT18 HT+E LTD 0.025 EUR

XER1 XFRA US9841216081 XEROX CORP. DL 1 0.202 EUR

5O7 XFRA CA89154B1022 TOTAL ENERGY SERVS INC. 0.038 EUR

5XE XFRA CA30224T8639 EXTENDICARE INC. 0.025 EUR

GK6 XFRA AU000000CAB7 CABCHARGE AUSTRALIA LTD. 0.025 EUR

G18 XFRA US38741L1070 GRANITE PT MTG TR. DL-,01 0.306 EUR

1H0 XFRA CA17040T3001 CHORUS AVIAT.(VOT.+VAR.) 0.025 EUR