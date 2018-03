An der Wall Street kam es am Vorabend nach einer stabilen Eröffnung zu massiven Gewinnmitnahmen. Angeführt von den Tech-Giganten Facebook, Amazon.com, Netflix und Google (Alphabet) verlor der Dow Jones 344, der S&P 500 46 und der Nasdaq Composite 211 Zähler. Prozentual ausgedrückt krachte die Tech-Börse um nahezu drei Prozent ein. Die Verluste setzen sich heute Morgen in Asien fort und dürften auch den deutschen Aktienmarkt belasten.

Den vollständigen Artikel lesen ...