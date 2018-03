Intertek, ein führender Anbieter von Qualitäts- und Sicherheitslösungen für eine Vielzahl an Branchen weltweit, gibt die Einführung einer neuen Prüfkammer für Automobil-Innenraumemissionen mittels vollständiger Bauteilprüfung bekannt. Mit diesem Service können flüchtige organische Komponenten in einer 1 m3 großen VOC-Emissionskammer für Automobile erkannt werden

Gemäß den steigenden Anforderungen an die Prüfung der Luftqualität in Fahrzeugen (VIAQ) können Originalhersteller (OEMs) und ihre Zulieferer Materialien und Komponenten mit dieser Lösung testen und ihre Markteinführungszeit verkürzen.

Angesichts des wachsenden Qualitäts- und Sicherheitsbewusstseins von Verbrauchern in jüngster Zeit kommt es darauf an, Verbraucherbelange schon im Vorfeld zu klären. Intertek bietet VIAQ-Prüfungen beispielsweise gemäß VDA 270, VDA 275, VDA 276, ISO 12219-4, VDA 277 und VDA 278, Fogging und DIN 75201 an (einschließlich OEM-spezifischer Standards) an. Mit dieser Qualitätssicherung können Kunden sicherstellen, dass sie die aktuellen Regulierungsstandards erfüllen.

Marco Theunissen, Business Development Manager Automotive Polymers bei Intertek, erklärte: "Von der Produktentwicklung und dem Design bis hin zur Fertigung suchen wir laufend nach Möglichkeiten, den Markt für Automobil-Polymere zu unterstützen. Unser Ziel ist es, maßgeschneiderte Lösungen für die gesamte Automobillogistikkette zu bieten. Diese zusätzliche 1 m3 große VOC-Prüfkammer ist die Antwort auf spezifische Markterfordernisse."

Die Dienste werden global in Europa, Asien und den Vereinigten Staaten angeboten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.Intertek.com/automotive.

ENDE

Intertek ist ein führender Anbieter von Qualitäts- und Sicherheitsdienstleistungen für eine Vielzahl an Branchen weltweit. Mit einem Netzwerk von mehr als 1.000 Laboren und Büros mit über 42.000 Mitarbeitern in mehr als 100 Ländern, liefert Intertek innovative und maßgeschneiderte Lösungen. Mit Assurance, Prüfung, Inspektion und Zertifizierung unterstützt Intertek Unternehmen und stellt Konformität entlang der gesamten Lieferkette sicher. Intertek liefert unübertroffenes Know-how in Sachen Qualität und Sicherheit konsequent mit Präzision, Tempo und Leidenschaft. Darauf können sich unsere Kunden verlassen.

intertek.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180327006227/de/

Contacts:

Presseinformationen:

Intertek

Manuel Quintas

Marketing Manager

+31 88 126 88 00

manuel.quintas@intertek.com