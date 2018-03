DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

TAGESTHEMA

Der Softwarekonzern Oracle hat in einem milliardenschweren Urheberrechtsstreit gegen die Alphabet-Tochter Google einen Sieg errungen. Ein Bundesberufungsgericht urteilte am Dienstag, dass die Nutzung der Java-Programmiertechnologie von Oracle durch Google unzulässig war. Der Fall reicht zurück bis ins Jahr 2010. Damals hatte Oracle Google vorgeworfen, sein Smartphone-Betriebssystem Android verletze Urheberrechte im Zusammenhang mit der Plattform Java von Oracle und forderte Milliarden von Dollar an Schadenersatz. Der Rechtsstreit wurde in zwei Verfahren verhandelt. In dem einen Verfahren hatte eine Jury geurteilt, dass die Nutzung des Java-Codes eine "lautere Nutzung" im Sinne des Bundesurheberrechtes sei. Diese Entscheidung wurde nun von dem Bundesberufungsgericht gekippt. "Wir kommen zu dem Schluss, dass die Verwendung der Java-API-Pakete durch Google rechtlich nicht lauter war", schrieb das Gericht in einer 56-seitigen Stellungnahme und verwies den Fall zurück an ein niedrigeres Gericht. Im nächsten Prozess geht es nun um die Höhe des Schadensersatzes, der Oracle von Google zusteht.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

SLM SOLUTIONS

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das Geschäftsjahr (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG Gj Gj17 ggVj Zahl Gj16 Umsatz 89 +11% 5 81 EBITDA bereinigt 3,6 +20% 4 3,0 Konzernergebnis -2,2 -- 4 -3,4 Ergebnis je Aktie -0,14 -- 4 -0,19

Weitere Termine:

07:00 DE/SMA Solar Technology AG, ausführliches Jahresergebnis

07:30 DE/Scout24 AG, ausführliches Jahresergebnis

07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), ausführliches Jahresergebnis

08:00 DE/Singulus Technologies AG, Jahresergebnis

08:30 DE/Cancom SE, ausführliches Jahresergebnis

09:20 DE/Cyan AG, Erstnotiz im Segment Scale der Ffm Börse

10:30 DE/Isra Vision Systems AG, HV

10:45 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Jahresergebnis

13:00 CA/Blackberry Ltd, Ergebnis 4Q

Im Laufe des Tages

- DE/Hapag-Lloyd AG, ausführliches Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 GfK-Konsumklimaindikator April PROGNOSE: 10,7 Punkte zuvor: 10,8 Punkte -FR 08:45 Verbrauchervertrauen März PROGNOSE: 100 zuvor: 100 -US 14:30 BIP 4Q (3. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +2,7% gg Vq 2. Veröff.: +2,5% gg Vq 3. Quartal: +3,2% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,3% gg Vq 2. Veröff.: +2,3% gg Vq 3. Quartal: +2,1% gg Vq 16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 IT/Auktion 0,95-prozentiger Anleihen mit Laufzeit März 2023 im Volumen von 2,0 bis 2,5 Mrd EUR Auktion 2,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2028 im Volumen von 2,5 bis 3,0 Mrd EUR Auktion variabel verzinster Anleihen mit Laufzeit April 2025 im Volumen von 1,5 bis 2,0 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX zuletzt +/- % DAX 11.970,83 1,56 DAX-Future 11.855,50 -0,52 XDAX 11.852,63 -0,52 MDAX 25.489,57 1,41 TecDAX 2.555,32 1,71 EuroStoxx50 3.316,95 1,17 Stoxx50 2.933,77 1,35 Dow-Jones 23.857,71 -1,43 S&P-500-Index 2.612,62 -1,73 Nasdaq-Comp. 7.008,81 -2,93 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 159,38% +61

FINANZMÄRKTE

EUROPA

AUSBLICK: Nach der kräftigen Erholung am Vortag dürften die Notierungen an Europas Börsen zur Eröffnung am Mittwoch wieder auf Talfahrt gehen. Derzeit zeichnet sich für den DAX ein Handelsstart bei 11.870 Punkten ab und damit knapp 100 Punkten unter dem Schlusskurs am Montag. Nach der Entspannung vom Wochenbeginn nimmt die Risikoaversion unter den Anlegern wieder zu. Ursächlich sind negative Vorgaben von Wall Street - hier geriet vor allem der Technologiesektor im späten Handel unter erheblichen Abgabedruck.

Unter den Anlegern geht die Angst vor einer schärferen Regulierung des Sektors infolge des Datenskandals rund um Cambridge Analytica um. Auch soll die US-Regierung Pläne haben, Investitionen in den Sektor durch ausländische Investoren einzuschränken. Nach den konzilianten Tönen aus China und dem Weißen Haus vom Wochenende scheint damit das Thema Protektionismus wieder auf der Agenda. Wie die Deutsche Bank unlängst anmerkte, dürfte der drohende Handelskonflikt die Börsen für längere Zeit belasten.

RÜCKBLICK: Fest - Die Entspannung im Handelskonflikt zwischen China und den USA sorgte am Dienstag für steigende Kurse. Dennoch blieben Anleger vorsichtig. Zu unberechenbar ist die Position des Weißen Hauses, die sich jederzeit ändern kann. Honoriert wurde der Rückzug von Novartis aus dem Gemeinschaftsunternehmen für rezeptfreie Medikamente mit Glaxosmithkline. Novartis gewannen 2,1 Prozent und Glaxosmithkline 4,9 Prozent. Akzo Nobel stiegen infolge des Verkaufs des Spezialchemiegeschäfts an den US-Finanzinvestor Carlyle um 3,5 Prozent. Den größten Teil der Nettoeinnahmen von 7,5 Milliarden Euro will das Unternehmen an seine Aktionäre weiterreichen. Casino trat die Flucht nach vorn an und ging eine Allianz mit Amazon zur Lieferung von Nahrungsmitteln in Paris und Umgebung ein. Casino gewannen 3,8 Prozent. H&M fielen um 5 Prozent. Hier brach der Nettogewinn um 44 Prozent ein.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr fest - Bei Deutscher Bank spekulierte die Financial Times über einen neuen Vorstandsvorsitzenden. CEO John Cryan steht seit geraumer Zeit in der Kritik. Die Aktien gewannen 1,1 Prozent. Für Commerzbank ging es dagegen um 0,4 Prozent nach unten. Gefragt waren Zykliker: BASF oder etwa Thyssenkrupp gewannen jeweils 2,1 Prozent. Tagesgewinner im DAX waren Deutsche Börse mit einem Plus von 3,5 Prozent - die Unsicherheiten an den Finanzmärkten spielten dem Börsenbetreiber weiter in die Hände. Süss Microtec verloren 8,8 Prozent nach den endgültigen Geschäftszahlen. Grund seien aber nicht die Zahlen, sondern der Ausblick, hieß es. Bei Südzucker kam es zu Anschlussverkäufen, die Aktie gab 7,1 Prozent nach. Das Unternehmen hatte am Vortag einen schwachen Ausblick geliefert. Aktuell will Coca-Cola in Großbritannien den Zuckeranteil in der Marke Sprite halbieren. Für Medigene ging um 13,1 Prozent nach oben. Fundamentale Nachrichten gab es nicht. Die Aktie werde stark von spekulativen Interessen in die eine oder andere Richtung getrieben, hieß es. Indus rückten nach endgültigen Geschäftszahlen um 1,8 Prozent vor. Das Unternehmen hat eine Dividende über der Warburg-Schätzung angekündigt.

XETRA-NACHBÖRSE

Laut einem Händler sind deutsche Aktien im nachbörslichen Geschäft ihren US-Pendants gen Süden gefolgt. "In so einer Situation zeigt der Markt kein Eigenleben mehr", sagte der Marktteilnehmer. An der Wall Street vollzog sich vor allem ein Ausverkauf bei Technologiewerten. Daher hätten auch deutsche Sektoraktien zu den schwächsten gezählt. So wurden SAP und Infineon 1,7 bzw. 1,8 Prozent tiefer gestellt.

USA / WALL STREET

Sehr schwach - Die Frage, ob die Vortagesrally eine technische Gegenreaktion oder Erleichterung über die Entspannung im globalen Handelskonflikt war, blieb unbeantwortet. Vor allem Technologiewerte erlebten einen Ausverkauf - belastet von Berichten, das Weiße Haus könnte gegen chinesische Investitionen in US-Technologieunternehmen vorgehen. Während defensive Branchen mit einem blauen Auge davonkamen, zählten Technologiewerte zu den klaren Verlierern. Die Sektoren Halbleiter und Software büßten 4,0 bzw. 3,7 Prozent ein und drückten auch die Nasdaq. Laut Berichten geht Facebook-CEO Mark Zuckerberg davon aus, dass er nach dem jüngsten Datenskandal vor einen Kongressausschuss geladen wird. Dort dürften auch Vertreter von Google und Twitter erscheinen. Facebook stürzten um 4,9 Prozent ab, Alphabet um 4,5 Prozent und Twitter gar um 12 Prozent. Nach dem tödlichen Unfall mit einem selbstfahrenden Auto von Uber stellte Nvidia ihre Tests bis auf Weiteres ein. Das Papier sank um 7,8 Prozent. Microsoft verloren 4,6 Prozent. Gegen den Trend legten GE um 4,3 Prozent zu. Am Markt machten Spekulationen die Runde, Großinvestor Warren Buffett könnte bei dem Mischkonzern groß einsteigen. Apple präsentierte einige Neuheiten, die Titel litten aber unter der Schwäche der Technologiewerte und gaben 2,6 Prozent ab.

Bei Renten setzte im späten Geschäft eine regelrechte Rally ein, die Renditen gingen auf Talfahrt und folgten dem Aktienmarkt. Die Zehnjahresrendite sank auf den tiefsten Stand seit sieben Wochen. Rentenhändler betonten die Widerstandsfähigkeit des Marktes angesichts des massiven Neuangebots am Primärmarkt. Der Rentenmarkt offenbarte klar und deutlich, dass die Sorgen über einen Handelskrieg keineswegs ausgestanden seien, hieß es.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Di, 17.25 Uhr EUR/USD 1,2418 +0,1% 1,2405 1,2399 EUR/JPY 131,11 +0,3% 130,72 131,11 EUR/CHF 1,1759 +0,2% 1,1739 1,1759 GBP/EUR 1,1423 +0,0% 1,1417 1,1407 USD/JPY 105,58 +0,2% 105,39 105,74 GBP/USD 1,4186 +0,2% 1,4163 1,4143 Bitcoin BTC/USD 7.896,79 -1,8% 8.038,60 8.128,61

Nach dem Anstieg des Dollar am Vortag kann der Euro etwas Boden gut machen und notiert wieder knapp über 1,24.

Am Dienstag berappelte sich der Dollar wieder nach dem schwachen Vortag. Der ICE-Dollarindex gewann 0,3 Prozent. Der Euro fielt zwischenzeitlich unter die Marke von 1,24 Dollar zurück, nach einem Tageshoch bei 1,2477. Zuletzt "kämpfte" die Gemeinschaftswährung wieder mit der 1,24-Marke. Teilnehmer sahen im Wesentlichen eine Gegenbewegung nach dem jüngsten Euro-Anstieg, zumal sich die Gemeinschaftswährung dem oberen Rand ihrer aktuellen Spanne genähert hatte. Allerdings hatte sich Wirtschaftsstimmung im Euroraum merklich eingetrübt. Der Yen erholte sich im späten Handel mit den wieder aufkeimenden Handelssorgen.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,75 65,25 -0,8% -0,50 +7,4% Brent/ICE 69,67 70,11 -0,6% -0,44 +5,8%

Die Ölpreis gaben nach, bewegten sich aber zunächst in der Nähe ihrer jüngsten Hochs - gestützt von der Aussicht auf neue Iran-Sanktionen. WTI fiel um 0,5 Prozent auf 65,25 Dollar, Brent verharrte bei 70,11 Dollar. Nach dem Settlement folgten die Ölpreise im elektronischen Handel den Aktienkursen gen Süden. Händler sprachen von der Erwartung gestiegener US-Lagerbestände am Mittwoch. China hatte derweil am Vortag einen Terminmarkt für Erdöl gestartet, der in Renminbi gehandelt wird. Das Handelsvolumen wurde als hoch beschrieben.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.344,24 1.345,01 -0,1% -0,77 +3,2% Silber (Spot) 16,53 16,53 -0,0% -0,00 -2,4% Platin (Spot) 946,50 943,75 +0,3% +2,75 +1,8% Kupfer-Future 2,99 3,00 -0,4% -0,01 -9,8%

Der Goldpreis kam mit den gestiegenen Dollar-Wechselkursen zurück. Die Feinunze verlor 0,7 Prozent auf 1.344 Dollar. Erstmals seit fünf Sitzungen verbilligte sich das Edelmetall.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

AROUNDTOWN

hat diese Zahlen für das Gesamtjahr 2017 ausgewiesen (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis, FFO und Dividende je Aktie in Euro):

Aroundtown S.A., Luxemburg . BERICHTET PROG PROG Gj Gj17 ggVj Gj17 ggVj Gj16 Miet- u. Betriebseinnahmen 527 +93% 461 +69% 274 EBITDA bereinigt 429 +60% 392 +46% 268 Ergebnis nach Steuern 1.539 +71% 1.151 +28% 901 Ergebnis je Aktie 1,56 +41% 1,33 +20% 1,11 FFO I* 293,0 +77% -- -- 165,6 FFO I je Aktie 0,36 +44% 0,31 +24% 0,25 Dividende je Aktie 0,23 +41% 0,21 +29% 0,16 * FFO = Funds from operations

EVOTEC

hat diese Zahlen für das Gesamtjahr 2017 ausgewiesen (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

Evotec AG, Hamburg . BERICHTET PROG PROG Gj Gj17 ggVj Gj17 ggVj Gj16 Umsatz 258 +57% 238 +44% 165 operatives Ergebnis 37 +20% 43 +36% 31 EBITDA bereinigt 58 +60% 55 +51% 36 Ergebnis nach Steuern 24 -11% 33 +22% 27 Ergebnis je Aktie 0,17 -15% 0,21 +5% 0,20

SMA SOLAR

zahlt trotz einer nur leichten Gewinnsteigerung im vergangenen Jahr den Aktionären eine deutlich höhere Dividende. Die Ausschüttung soll auf 0,35 von 0,26 Euro im Vorjahr steigen, teilte SMA mit. Das Unternehmen begründet die höhere Dividende mit der "finanziellen Stabilität und der positiven Geschäftsaussichten".

SOLARWORLD

hat vor dem Amtsgericht Bonn einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt.

