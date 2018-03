DFKI: Die Industrie-4.0-Produktionsanlage setzt beim Transport des Werkstücks durch das flexible Transportsystem (FTS) eine optische Qualitätsinspektion ein. Mit 5G-Technologie lassen sich die Daten von der Kamera drahtlos in die Cloud übertragen und dort auswerten. Je nach Ergebnis fährt das Produkt an die passende nächste Bearbeitungsstelle. Ist alles in Ordnung, gelangt das Produkt an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...