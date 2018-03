SAN DIEGO (USA), 27. März 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crown Bioscience (http://www.crownbio.com/), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Crown Bioscience International (TWSE:6554) und globaler Dienstleistungsanbieter im Bereich der Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln, der translationale Plattformen zur Weiterentwicklung der Forschung in den Bereichen Onkologie sowie entzündlicher, kardiovaskulärer und Stoffwechselerkrankungen anbietet, gibt bekannt, dass es von der Glycotope GmbH als Partner zur Beschleunigung der Wirkstoffentdeckungspipeline des Unternehmens im Bereich der Immunonkologie ausgewählt wurde.

CrownBio verfügt über das weltgrößte Angebot an von Patienten abgeleiteten Xenotransplantat- (PDX-) Modellen an und ist ein führender Anbieter von humanisierten Lösungen für die WIrkstoffentwicklung im Bereich der Immunonkologie. Aufbauend auf diesen exklusiven Fähigkeiten wird CrownBio von Zelllinien abgeleitete Krebsmodelle sowie von Glycotope ausgewählte PDX-Modelle in humanisierte Mausmodelle vom Typ CD34+ transplantieren. Diese angepassten humanisierten Modelle werden dann verwendet, um die innovative Wirkstoffentdeckungspipeline von Glycotope im Bereich der Immunonkologie zu beschleunigen.

"Glycotope ist sich des Werts des umfangreichen PDX- und CDX-Sortiments (CDX = von Zelllinien abgeleitete Xenontransplantate) und des Fachwissens von CrownBio bei der Implementierung innovativer Humanisierungsstrategien bewusst", sagte Anika Jäkel, Direktorin der Gruppe für präklinische Pharmakologie und Krebsimmunologie bei Glycotope. "Wir haben uns aus diesen Gründen entschieden, eine Partnerschaft mit CrownBio einzugehen, und sehen daher einer, so glauben wir, erfolgreichen Kooperation entgegen."

"Wir freuen uns sehr darüber, dass Glycotope uns als Partner des Vertrauens ausgewählt hat, um seine innovative Immunonkologie-Pipeline voranzutreiben", sagte Laurie Heilmann, Chief Business Officer von CrownBio." "Unsere einzigartigen Fähigkeiten machen es Glycotope weiterhin möglich, neue und verbesserte Therapien zur Krebsbehandlung anbieten zu können."

Über Crown Bioscience Inc.

CrownBio (http://www.crownbio.com/)ist ein globales Unternehmen im Bereich der Forschung und Entwicklung von Arzneimitteln, das translationale Plattformen zur Weiterentwicklung der Forschung in den Bereichen Onkologie sowie entzündlicher und Stoffwechselerkrankungen anbietet. Mit einem umfassenden Portfolio relevanter Modelle und prädiktiver Tools unterstützt CrownBio seine Kunden bei der Entwicklung erfolgreicher klinischer Kandidaten.

Über die Glycotope GmbH

Glycotope wurde im Jahr 2000 in Berlin gegründet und konzentriert sich auf die Entwicklung von innovativen immunonkologischen Produkten zur Behandlung verschiedener Krebsarten, bei denen die GlycoBody- und GlycoExpress-Technologien zum Einsatz kommen. Glycotope verfügt derzeit über ein Produkt, das sich in der klinischen Entwicklungsphase befindet. Die zusätzliche Pipeline des Unternehmens beinhaltet präklinische Antikörper-Biopharmazeutika für verschiedene onkologische Indikationen.

Die GlycoExpress (GEX)-Plattform ermöglicht die Glykooptimierung und Herstellung einer Vielzahl von vollständig menschlichen glykosilierten Biopharmazeutika mit hohen Ausbeuten - wie zum Beispiel Antikörpern, Glykoproteinhormonen und Zytokinen - unter Verwendung einer Toolbox aus mittels Glykoengineering hergestellten, proprietären menschlichen Zelllinien, die die Optimierung einer ganzen Reihe von relevanten Zuckern ermöglichen. Zusätzlich kann die GEX-Plattform für die Glykolisierungssteurung während der Herstellung genutzt werden. Besuchen Sie http://www.Glycotope.com/.

Medienanfragen:

Jody Barbeau

Crown Bioscience Inc.

marketing@CrownBio.com (mailto:marketing@crownbio.com)

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Crown Bioscience Inc. via Globenewswire