Am Kapitalmarkt Geld zu verdienen, ist kein Selbstläufer. Damit eine schöne Rendite bleibt, müssen Anleger allerlei Zahlen im Blick behalten und dabei ein paar einfache Regeln beherzigen.

Wer als Anleger in einer prosperierenden Volkswirtschaft mithalten will, muss eine "Mindestrendite" erzielen: Eine Rendite, die die Rate der Geldentwertung ("Inflation") und die Zuwachsrate der gesamtwirtlichen Produktion ("Wachstum") abdeckt. Warum ist das so?

Im heutigen ungedeckten Papiergeldsystem weiten die Zentralbanken die Geldmenge unaufhörlich aus. Die Folge ist Inflation - und zwar in Form steigender Konsumgüterpreise und/oder steigender Vermögenspreise. Und Inflation schmälert die Kaufkraft des Geldes.

Wenn Sie mit Ihrer Geldanlage "nur" die Inflation verdienen, bleibt die Kaufkraft ihres Vermögens erhalten. Aber Sie gewinnen nichts hinzu. Die Volkswirtschaften wachsen jedoch im Zeitablauf, die Menschen werden wohlhabender. Sie müssen daran teilhaben, wenn Sie nicht zurückfallen wollen. Das klingt kompliziert? Ist es nicht. Dazu ein Beispiel.

Nehmen wir an, Sie leben in einer Apfel-Wirtschaft, in der es 1 Apfel gibt. Die Apfelproduktion legt jedes Jahr um 2 Prozent zu. Das heißt, nach fünf Jahren gibt es 1,10 Äpfel, nach zehn Jahren 1,22 Äpfel und nach 20 Jahren 1,49 Äpfel (blaue Linie in Graphik 1). Nun weitet die Zentralbank unablässig die Geldmenge aus. Deshalb steigen die Apfelpreise, und zwar chronisch um, sagen wir, 3 Prozent jedes Jahr. Kostet ein Apfel gegenwärtig 1 Geldstück, so kostet er nach fünf Jahren 1,16, nach zehn Jahren 1,34 und nach 20 Jahren 1,81 Geldstücke (rote Linie). Gegenwärtig kostet also das gesamte Apfelangebot 1 Geldstück: 1 Apfel multipliziert mit dem Preis von 1 Geldstück pro Apfel. In fünf Jahren kostet es 1,28, in zehn Jahren 1,64 in 20 Jahren 2,68 (grüne Linie).

Überlegen Sie: Was bedeutet es, wenn Sie 1 Geldstück halten, und Sie weder am Wachstum des Apfelangebots noch an dessen Preisauftrieb teilhaben? Die Antwort zeigt die blaue Linie in Graphik 2: Ihre Kaufkraft fällt von heute 1 auf 0,86 nach fünf Jahren, auf 0,74 nach zehn Jahren und auf 0,55 nach 20 Jahren. Verdienen Sie nur die Inflation, bleibt ihre Kaufkraft konstant (rote Linie). Wenn Sie neben der Inflation auch das Wachstum verdienen, steigt Ihr kaufkraftbereinigtes Vermögen an (grüne Linie): von heute 1 auf 1,10 nach fünf Jahren, auf 1,22 nach zehn Jahren und auf 1,49 nach 20 Jahren.

Wenn es Ihnen also gelingt, Ihr Vermögen entsprechend der grünen Linie zu mehren, werden sie im Zeitablauf zwar "reicher". Ihr Vermögen entwickelt sich aber "nur" so, wie das Vermögen aller anderen in der Volkswirtschaft auch. Erst dann, wenn es Ihnen gelingt, ...

