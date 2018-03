Es gibt doch kaum einen, der sagt: Ich habe mir vorgenommen, künftig häufiger auf Facebook zu sein. Alle möchten sich der Datenkrake gerne entziehen. Wollen aber nicht gleich alles löschen. So geht's.

Ein Kollege von mir fastet gerade. Kein Alkohol, keine Süßigkeiten, kein Facebook. Sein Resümee kurz vor Ostern: "Es geht auch ohne Facebook". Nach Alkohol und Bonbons hatte ich nicht gefragt.

Es gibt gute Gründe, sich dem sozialen Netzwerk zu entziehen. Ob die Datensammel- und verkaufswut von Facebook der Welt Trump und Europa den Brexit gebracht hat, ist noch nicht erwiesen, aber allein, dass Experten es für möglich halten, sagt schon viel aus.

Aber es gibt noch andere Gründe. Etwa die Facebook-Depression, verursacht durch den Eindruck, wenn man durch die Liste der Posts seiner Freunde scrollt: Alle haben so ein tolles Leben - und was ist mit mir? Mittlerweile ein echtes Phänomen. Auslöser ist die Reizüberflutung durch eine Aneinanderreihung von Angeberbildern der anderen mit nacktem Oberkörper am vom Palmen gesäumten Strand, gelehnt ans neue Auto, anstoßend mit Freunden im Edelrestaurant, grillend im Park mit Partner und Kindern, grinsend zusammen mit Promis, die man selber auch gerne kennen würde.

Und der einzelne übersieht: Der Freund macht am Strand seinen ersten Urlaub seit Jahren, das neue Auto vom Kollegen ist nur geliehen, die Freunde im Restaurant sind eher nur Bekannte, das Grillen im Park war ein Versöhnungsessen nach einem schlimmen Streit und der Promi war von den ganzen Selfies schon genervt. Doch die Geballtheit all dieser tollen Momente macht viele blind, neidisch und gar depressiv. Dazu die Geltungssucht, befriedigt durch eine hohe Anzahl von Likes.

Warum bekommt Henriette für ihr Kükenfoto mit Ostergruß 45 Likes, ich aber nur acht für meinen mit einem lustigen Hasenbild? Likes als Währung für Sozialprestige im Netz. Idiotisch! Zumal es ja möglich ist, dass dank der undurchsichtigen Facebook-Algorithmen Henriettes Foto bei viel mehr Leuten angezeigt wird als das eigene Hasenbild.

Wir haben es nicht in der Hand. Wir haben uns ausgeliefert. Doch auf diese Erkenntnis mit dem Löschen des Facebook-Profils zu reagieren - davor schrecken die meisten zurück. Jahrelang hat man mühsam eine Freundesliste aufgebaut mitunter tausende Gesichter ...

