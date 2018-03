Nach der gestrigen Erholung dürfte der Leitindex am Mittwoch nach Berechnungen von Banken und Brokerhäusern mehr als ein Prozent verlieren.

Kursverluste an der Wall Street und Asien ziehen wohl auch den deutschen Aktienmarkt nach unten. Am Mittwoch wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge mehr als ein Prozent tiefer starten. Im vorbörslichen Handel lag er 1,4 Prozent tiefer bei 11.809 Punkten. Am Dienstag hatte er 1,6 Prozent höher bei 11.970 Punkten geschlossen.

Grund für den erwarteten Pessimismus: Die US-Börsen waren nach der Rally zum Wochenauftakt am Dienstag auf Talfahrt gegangen. Händler sprachen von einer Kurskorrektur und verwiesen zudem auf die schlechte Stimmung bei Hochtechnologiewerten nach dem Datenskandal bei Facebook. Die Papiere des Social-Media-Konzerns verloren am Dienstag fast fünf Prozent.

Bei Analysten mehren sich die Zweifel, ob sich der langjährige Boom bei Technologieaktien weiter fortsetzen wird. Amazon verlor am Dienstag im US-Handel 3,8 Prozent, Alphabet 4,6 ...

