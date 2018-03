Zürich - Die Immobiliengesellschaft Plazza hat im Geschäftsjahr 2017 den Liegenschaftenertrag klar gesteigert. Dies ist vor allem auf eine deutlich reduzierte Leerstandsquote zurückzuführen. Auch der Gewinn ohne Neubewertungseffekt nahm zu, entsprechend soll auch die Dividende erhöht werden. Noch immer ist die Leerstandsquote im Bereich Geschäftsflächen aber vergleichsweise hoch. Für 2018 zeigt sich das Unternehmen dennoch zuversichtlich und stellt einen markant höheren Gewinn in Aussicht.

Der Liegenschaftsertrag erhöhte sich um gut 6% auf 15,7 Mio CHF, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilt. Der Anstieg wird insbesondere mit neu abgeschlossenen Mietverträgen, welche teilweise bereits in der Berichtsperiode wirksam geworden sind, begründet.

Leerstandsquote halbiert

Die Leerstandsquote hat sich per Jahresende über das gesamte Portfolio denn auch auf 8,3% mehr als halbiert. Bei den Büroliegenschaften blieb sie mit einem Wert von knapp 20% in einem hohen Bereich, reduzierte sich aber gegenüber den 44,9% per Ende 2016 gleichwohl markant. Im Wohnsegment, das über 60% zu den Liegenschaftenerträgen ...

