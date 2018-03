Montreal (ots/PRNewswire) -



Die Lösung für die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO oder Englisch: General Data Protection Regulation, GDPR) bietet eine schlüsselfertige Sensibilisierungskampagne, die die EU-Verordnung in einen Zusammenhang setzt, damit Mitarbeiter ihre Rolle und die Best Practices zur Einhaltung dieser Datenschutzverordnung verstehen



Die Terranova Corporation kündigt die Einführung einer kompletten und integrierten Lösung an, die speziell dafür entwickelt wurde, Unternehmen bei der Erfüllung der in der DSGVO beschriebenen Anforderungen an die Mitarbeiterschulung zu unterstützen. Die schlüsselfertige Lösung von Terranova ist in ihrem bewährten Awareness-Rahmenwerk verankert und unterstützt Unternehmen bei der Umsetzung eines erfolgreichen DSGVO-Schulungsprogramms.



Die Lösung von Terranova ermuntert Mitarbeiter dazu, sich die wichtigsten Konzepte anzueignen und in ihrer täglichen Arbeit anzuwenden, um damit die DSGVO-Richtlinien zu erfüllen. Durch den ansprechenden Inhalt werden alle Administratoren, insbesondere Direktoren, Führungskräfte und Personalverantwortliche dazu motiviert, die rechtlichen Grundlagen dieser Verordnung zu verstehen und zu akzeptieren. Die Lösung besteht aus zwei Angeboten: GDPR: Essentials richtet sich an allgemeine Nutzergruppen. GDPR: In-Depth besteht aus einem Bündel von fünf rollenbasierten Modulen, die unterschiedliche Zielgruppen ansprechen: Führungskräfte, Call-Center-Mitarbeiter, Entwicklung und Betrieb, Personalwesen und Beschaffung.



Terranovas CEO Lise Lapointe meint dazu: "In Anbetracht der verstärkten Datenschutzbedenken in Europa konzentriert sich unsere DSGVO-Schulung auf das, was am wichtigsten ist: die Menschen. Jedes Trainingsmodul wurde entwickelt, um den unterschiedlichen Rollen und Verantwortlichkeiten von Gruppen, die mit vertraulichen Daten umgehen, gerecht zu werden. Unser DSVGO-Inhalt kann daher von jeder Zielgruppe nachvollzogen werden, weil er darauf basiert, warum ein bestimmtes Verhalten in Bezug auf den Umgang mit personenbezogenen Daten erwartet wird und was genau verlangt wird. Denn letztendlich werden durch den Datenschutz Menschen geschützt."



Die Lösung von Terranova stellt außerdem innovative Tools zur Verfügung, um das Interesse der Zielgruppen zu wecken. Sie bietet einen strategischen Plan, um das Bewusstsein für den Datenschutz zu stärken, Mikrolernmodule zur Intensivierung der Kenntnisse sowie Kommunikationsmaterial, um bei den Zielgruppen für erhöhte Aufmerksamkeit zu sorgen und sie stärker einzubeziehen.



Die GDPR tritt am 25. Mai in Kraft und verlangt, dass alle Mitarbeiter geschult sind und entsprechende Kompetenzen besitzen. Die Verordnung gilt für alle Organisationen, die personenbezogene Daten von EU-Bürgern verarbeiten, unabhängig vom geografischen Standort. Die Nichteinhaltung dieser Richtlinie kann zu schweren Strafen führen, einschließlich Geldbußen von bis zu 20 Mio. Euro oder 4 Prozent des weltweiten Jahresumsatzes.



Informationen zu Terranova WW Corporation



Terranova ist im Magic Quadrant von Gartner anerkannt und entwickelt umfassende E-Learning-Lösungen, um das Bewusstsein für Informationssicherheit zu stärken. Wir begleiten Sicherheitsfachleute bei der Erstellung intelligenter Lernmöglichkeiten für Endanwender hinsichtlich Sicherheit und Cyber-Risiken. Wir helfen Unternehmen dabei, mitarbeiterbezogene Schwachstellen in Echtzeit zu messen, die Compliance-Vorschriften zu erfüllen und die Verbesserungen über einen längeren Zeitraum zu kontrollieren. Unsere Lösungen verändern das Informationssicherheitsverhalten positiv. Unser mehrsprachiger und multikultureller Ansatz bietet internationalen Großunternehmen eine optimale Unterstützung.



http://www.terranovacorporation.com



Kareen Pate, Kommunikations- und Marketingspezialist, 514-489-5806, Durchw. 227, kareenpate@terranovacorporation.com



OTS: Terranova Worldwide Corporation newsroom: http://www.presseportal.de/nr/119552 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_119552.rss2