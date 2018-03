28.03.2018 Zugemailt von / gefunden bei: CMC (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Statement in Reaktion auf die Ankündigung der ESMA bezüglich finanzieller Differenzgeschäfte (Contracts for Difference, CFDs) und binärer Optionen Frankfurt am Main, 28. März 2018 -- CMC Markets (www.cmcmarkets.com) hat die gestern von der Europäischen Wertpapier- und Marktregulierungsbehörde ESMA veröffentlichte Produktintervention zur Kenntnis genommen. Die Ankündigung der ESMA führt vorübergehende Interventionsmaßnahmen für den Vertrieb von...

Den vollständigen Artikel lesen ...