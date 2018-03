RATING: S&P HEBT AUSBLICK FÜR VINCI AUF 'POSITIV' VON 'STABIL' - WEITER 'A-' Ex-Telekom-Chef Obermann soll Chefaufseher bei Airbus werden, HB, S. 1/14-15SLM Solutions steigert Umsatz in herausforderndem Geschäftsjahr 2017 um 2,2% - angepasste Umsatzprognose 2017 leicht verfehltAroundtown - 2017 adj EBITDA 429 Mio (Prog 394) , Div 0,23 (Prog 0,22) Metro will bei Real Tarifvertrag kündigen und Handelsverband HDE verlassen - keine Zerschlagung von Real, HB, S. 20 US-Kanzlei verklagt BMW wegen angeblicher Abgas-Manipulation CENTROTEC entwickelte sich in 2017 vor allem international positiv und prognostiziert für 2018 weiteres WachstumEvotec AG beabsichtigt Umwandlung der Rechtsform in eine...

