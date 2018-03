DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

TAGESTHEMA

Mit einem preiswerteren iPad und neuen Anwendungen will Apple auf dem Markt der Klassenraum-Technologie wieder Boden gutmachen. Der US-Konzern stellte am Dienstag in Chicago eine neue Version seines Tablet-Computers vor, der für Schulen zum Preis von 299 Dollar erhältlich sein soll und für andere Käufer für 329 Dollar.

Auf dem neuen iPad kann auch das Programm Apple Pencil verwendet werden, mit dem Zeichnungen und handgeschriebene Notizen angefertigt werden können. Allerdings kostet Apple Pencil 99 Dollar zusätzlich.

Kostenlos will Apple hingegen seine Schul-App Everyone Can Create zur Verfügung stellen, mit der Lehrer Zeichnungen, Musik, Filme und Fotografie in ihren Unterricht einbeziehen können. Außerdem kündigte der Technologieriese die neue App Schoolwork an, die Lehrern bei der Erstellung von Aufgaben und der Feststellung der Lernfortschritte ihrer Schüler hilft.

Apple war einst Marktführer bei dem Einsatz von Computern in Schulen. In den vergangenen Jahren fiel das Unternehmen allerdings deutlich hinter Google zurück. Laut dem Institut Futuresource Consulting stammen rund 60 Prozent der mobilen Computer in US-Schulen von Google und nur 12,3 Prozent von Apple.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

13:00 CA/Blackberry Ltd, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 BIP 4Q (3. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +2,7% gg Vq 2. Veröff.: +2,5% gg Vq 3. Quartal: +3,2% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,3% gg Vq 2. Veröff.: +2,3% gg Vq 3. Quartal: +2,1% gg Vq 16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.605,90 -0,37% Nikkei-225 20.812,16 -2,37% Hang-Seng-Index 30.186,92 -1,96% Kospi 2.416,76 -1,44% Shanghai-Composite 3.125,61 -1,30% S&P/ASX 200 5.789,50 -0,73%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Mit deutlichen Kursverlusten zeigen sich die Börsen in Ostasien und Australien zur Wochenmitte. Die Erholung vom Dienstag wird damit praktisch zunichte gemacht. Verkauft werden im Sog der sehr schwachen US-Branchenvertreter vor allem Technologiewerte. Sichere Häfen verzeichnen trotz der Turbulenzen an den Aktienmärkten relativ wenig Zulauf. Das dürfte daran liegen, dass aus der Politik Entspannungssignale kommen. Zum einen streben die USA und China im Zollstreit eine Lösung an, zum anderen scheint in den Atomstreit mit Nordkorea Bewegung zu kommen. China hat bestätigt, dass der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Il Anfang der Woche in Peking mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping zusammengetroffen ist, um die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel zu erörtern. Unter den Einzelwerten im Technologiesektor verbilligen sich Softbank um 3,7 Prozent. Das Unternehmen plant ein gemeinsames Solarstromprojekt mit Saudi-Arabien. Die Kosten dafür sollen sich zunächst auf 5 Milliarden US-Dollar belaufen. Im Zuge des allgemeinen Ausverkaufs bei Technologiewerten verliert das HSI-Schwergewicht Tencent in Hongkong 3,2 Prozent. Die Aktien der Apple-Zulieferer AAC Technologies und Sunny Optical ermäßigen sich um 4,9 und 6,4 Prozent. Sie profitieren nicht von dem Billig-iPad, das Apple am Dienstag vorgestellt hat, obwohl sich die Apple-Aktie mit einem Minus von 2,6 Prozent besser hielt als die meisten anderen US-Technologiewerte. In Tokio geht es für Nintendo um 2,7 Prozent nach unten. An der Börse in Seoul geben Samsung Electronics um 2,7 Prozent nach. In Neuseeland büßt die schwergewichtete Aktie des Molkereikonzerns A2 Milk 6,5 Prozent ein, nachdem Nestle angekündigt hat, in China eine Babynahrung auf den Markt zu bringen, die einem A2-Produkt ähnelt.

US-NACHBÖRSE

Ein positiver Ausblick hat die Aktie des Einrichtungshauses RH am Dienstag im nachbörslichen Handel auf nasdaq.com kräftig nach oben getrieben. Sie stieg um 14,7 Prozent auf 86,40 Dollar, nachdem CEO Gary Friedman eine sprunghafte Verbesserung der operativen Entwicklung in Aussicht gestellt hatte. Im kommenden Geschäftsjahr soll der Umsatz demnach um 8 bis 12 Prozent wachsen. Das Unternehmen setzt dazu auf größere Filialen mit gastronomischen Angeboten. Tyson Foods legten um 0,6 Prozent zu. Das Unternehmen prüft den Verkauf der Pizza-Sparte TNT Crust, weil es sich auf das Kerngeschäft mit proteinhaltigen Produkten konzentrieren will. Ein enttäuschender Ausblick drückte Sonic um 4,7 Prozent. Der Umsatz im zweiten Geschäftsquartal hatte ebenfalls die Erwartungen verfehlt, während der Gewinn die Analystenschätzung übertraf. Positiv wurden hingegen die Viertquartalszahlen von Lululemon aufgenommen. Die Titel legten um 6,2 Prozent zu.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 23.857,71 -1,43 -344,89 -3,49 S&P-500 2.612,62 -1,73 -45,93 -2,28 Nasdaq-Comp. 7.008,81 -2,93 -211,74 1,53 Nasdaq-100 6.529,84 -3,32 -223,99 2,09 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 933 Mio 897 Mio Gewinner 957 2.317 Verlierer 2.030 689 Unverändert 92 72

Sehr schwach - Die entscheidende Frage, ob die Vortagesrally eine technisch bedingte Gegenreaktion auf die vorangegangene Talfahrt war oder doch Ausdruck der Erleichterung über die jüngsten Zeichen der Entspannung im globalen Handelskonflikt, blieb unbeantwortet. Vor allem Technologiewerte erlebten einen Ausverkauf - belastet von Berichten, das Weiße Haus könnte gegen chinesische Investitionen in US-Technologieunternehmen vorgehen. Volkswirte hatten bereits zuvor vor übertriebenem Optimismus gewarnt. Denn die von Washington angestrebten Handelsvereinbarungen seien letztlich nichts anderes als eine Form des akzeptierten Protektionismus, der langfristig Wachstum und Unternehmensgewinne bremse. Während defensive Branchen mit einem blauen Auge davonkamen, zählten Technologiewerte zu den klaren Verlierern. Die Sektoren Halbleiter und Software büßten 4,0 bzw. 3,7 Prozent ein und drückten auch die Nasdaq. Laut Berichten geht Facebook-CEO Mark Zuckerberg davon aus, dass er nach dem jüngsten Datenskandal vor einen Kongressausschuss geladen wird. Dort dürften auch Vertreter von Google und Twitter erscheinen. Facebook stürzten um 4,9 Prozent ab, Alphabet um 4,5 Prozent und Twitter gar um 12 Prozent. Nach dem tödlichen Unfall mit einem selbstfahrenden Auto von Uber stellte Nvidia ihre Tests bis auf Weiteres ein. Das Papier sank um 7,8 Prozent. Microsoft verloren 4,6 Prozent. Gegen den Trend legten GE um 4,3 Prozent zu. Am Markt machten Spekulationen die Runde, Großinvestor Warren Buffett könnte bei dem Mischkonzern groß einsteigen. Apple präsentierte einige Neuheiten, die Titel litten aber unter der Schwäche der Technologiewerte und gaben 2,6 Prozent ab.

TREASURYS

US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,27 -0,5 2,27 106,8 5 Jahre 2,58 -5,9 2,64 65,5 7 Jahre 2,70 -7,3 2,78 45,6 10 Jahre 2,78 -7,7 2,86 33,4 30 Jahre 3,03 -5,8 3,09 -3,9

Bei Renten setzte im späten Geschäft eine regelrechte Rally ein, die Renditen gingen auf Talfahrt und folgten dem Aktienmarkt. Die Zehnjahresrendite sank auf den tiefsten Stand seit sieben Wochen. Rentenhändler betonten die Widerstandsfähigkeit des Marktes angesichts des massiven Neuangebots am Primärmarkt. Der Rentenmarkt offenbarte klar und deutlich, dass die Sorgen über einen Handelskrieg keineswegs ausgestanden seien, hieß es.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:27 Uhr % YTD EUR/USD 1,2408 +0,0% 1,2405 1,2466 +3,3% EUR/JPY 130,99 +0,2% 130,72 131,63 -3,2% EUR/GBP 0,8742 -0,2% 0,8759 0,8773 -1,7% GBP/USD 1,4193 +0,2% 1,4163 1,4209 +5,0% USD/JPY 105,56 +0,2% 105,39 105,58 -6,3% USD/KRW 1068,85 -0,6% 1075,04 1071,15 +0,1% USD/CNY 6,2816 -0,0% 6,2831 6,2565 -3,5% USD/CNH 6,2696 +0,0% 6,2693 6,2483 -3,8% USD/HKD 7,8463 +0,0% 7,8462 7,8474 +0,4% AUD/USD 0,7691 +0,1% 0,7681 0,7730 -1,6% NZD/USD 0,7270 +0,0% 0,7269 0,7292 +2,4% Bitcoin BTC/USD 7.892,30 -1,8% 8.038,60 7.924,38 -31,24

Der Dollar berappelte sich wieder nach dem schwachen Vortag. Der ICE-Dollarindex gewann 0,3 Prozent. Der Euro fielt zwischenzeitlich unter die Marke von 1,24 Dollar zurück, nach einem Tageshoch bei 1,2477. Zuletzt "kämpfte" die Gemeinschaftswährung wieder mit der 1,24-Marke. Teilnehmer sahen im Wesentlichen eine Gegenbewegung nach dem jüngsten Euro-Anstieg, zumal sich die Gemeinschaftswährung dem oberen Rand ihrer aktuellen Spanne genähert hatte. Allerdings hatte sich Wirtschaftsstimmung im Euroraum merklich eingetrübt. Der Yen erholte sich im späten Handel mit den wieder aufkeimenden Handelssorgen.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,64 65,25 -0,9% -0,61 +7,3% Brent/ICE 69,60 70,11 -0,7% -0,51 +5,7%

Die Ölpreis gaben nach, bewegten sich aber zunächst in der Nähe ihrer jüngsten Hochs - gestützt von der Aussicht auf neue Iran-Sanktionen. WTI fiel um 0,5 Prozent auf 65,25 Dollar, Brent verharrte bei 70,11 Dollar. Nach dem Settlement folgten die Ölpreise im elektronischen Handel den Aktienkursen gen Süden. Händler sprachen von der Erwartung gestiegener US-Lagerbestände am Mittwoch. China hatte derweil am Vortag einen Terminmarkt für Erdöl gestartet, der in Renminbi gehandelt wird. Das Handelsvolumen wurde als hoch beschrieben.

Am Mittwochmorgen kommen die Ölpreise deutlicher zurück, nachdem der US-Branchenverband American Petroleum Institute am Dienstagabend von einem deutlichen Aufbau der US-Ölvorräte berichtet hat. Nun warten die Akteure gespannt darauf, ob die offiziellen Daten der US-Regierung am Mittwoch diese Tendenz bestätigen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.342,34 1.345,01 -0,2% -2,67 +3,0% Silber (Spot) 16,52 16,53 -0,1% -0,01 -2,5% Platin (Spot) 944,45 943,75 +0,1% +0,70 +1,6% Kupfer-Future 2,98 3,00 -0,7% -0,02 -10,1%

Der Goldpreis kam mit den gestiegenen Dollar-Wechselkursen zurück. Die Feinunze verlor 0,7 Prozent auf 1.344 Dollar. Erstmals seit fünf Sitzungen verbilligte sich das Edelmetall.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

NORDKOREA-KONFLIKT

China hat einen Besuch von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un bei Staatschef Xi Jinping in Peking bestätigt. Kim sei von Sonntag bis Mittwoch in der Volksrepublik gewesen, berichtete die amtliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua. Kim habe gesagt, er habe "erfolgreiche Gespräche" mit Xi zur Entwicklung der beiderseitigen Beziehungen und zum "Erhalt von Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel" geführt.

ORACLE / ALPHABET

Der Softwarekonzern Oracle hat in einem milliardenschweren Urheberrechtsstreit gegen die Alphabet-Tochter Google einen Sieg errungen. Ein Bundesberufungsgericht urteilte am Dienstag, dass die Nutzung der Java-Programmiertechnologie von Oracle durch Google unzulässig war. "Wir kommen zu dem Schluss, dass die Verwendung der Java-API-Pakete durch Google rechtlich nicht lauter war", schrieb das Gericht in einer 56-seitigen Stellungnahme und verwies den Fall zurück an ein niedrigeres Gericht. Im nächsten Prozess geht es nun um die Höhe des Schadensersatzes, der Oracle von Google zusteht.

SOFTBANK

und Saudi Arabien habe ein gemeinsames Solarstromprojekt angekündigt. Mit einer Kapazität von 200 Gigawatt soll es das größte der Welt werden. Die Kosten dafür bezifferte Softbank auf zunächst 5 Milliarden US-Dollar.

