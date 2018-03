Home24 AG beruft Johannes Schaback als Chief Technology Officer in den Vorstand DGAP-News: Home24 AG / Schlagwort(e): Personalie Home24 AG beruft Johannes Schaback als Chief Technology Officer in den Vorstand 28.03.2018 / 08:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Home24 AG beruft Johannes Schaback als Chief Technology Officer in den Vorstand Berlin, 28. März 2018 - Die Home24 AG (zusammen mit ihren konsolidierten Tochtergesellschaften "home24"), die führende pure-play Home & Living E-Commerce Plattform in Kontinentaleuropa und Brasilien, hat den IT-Spezialisten Johannes Schaback als Chief Technology Officer (CTO) in den Vorstand berufen. In dieser neu geschaffenen Funktion wird Schaback die Weiterentwicklung von home24 als führendem Technologieunternehmen im Bereich Home & Living mit vorantreiben. Lothar Lanz, Aufsichtsratsvorsitzender der Home24 AG, sagte: "Wir freuen uns sehr, mit Johannes Schaback einen so erfahrenen und erfolgreichen Tech-Unternehmer für uns gewonnen zu haben. home24 ist bereits heute ein innovatives Technologieunternehmen und Johannes Schaback wird bei der Weiterentwicklung der E-Commerce-Plattform eine entscheidende Rolle spielen." Johannes Schaback sagte: "home24 ist eines der spannendsten Tech- und E-Commerce-Unternehmen in Europa und hat ein starkes Team an Bord. Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und bin davon überzeugt, dass wir das weitere Wachstum gemeinsam erfolgreich gestalten können." Johannes Schaback ist Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der 2009 ins Leben gerufenen Visual Meta GmbH (Betreiber u.a. von Ladenzeile.de), einer Meta-Search Plattform mit 250 Mitarbeitern, die mittlerweile in 14 Ländern aktiv ist und 2011 mehrheitlich von der Axel Springer Gruppe übernommen wurde. Dort leitete Schaback bis zuletzt das Tech- und Produkt-Team mit rund 60 Mitarbeitern. Vor der Gründung von Visual Meta war er am Fraunhofer Institut mit den Themen Softwaretechnik und Machine Learning betraut und anschließend als Entwickler bei Rocket Internet tätig. Schaback tritt seine neue Position zum 1. April 2018 an und ergänzt den bestehenden Vorstand der Home24 AG um Marc Appelhoff, Christoph Cordes und Dr. Philipp Kreibohm. Über home24 home24 ist die führende pure-play Home & Living E-Commerce Plattform in Kontinentaleuropa und Brasilien. Mit über 100.000 Artikelnummern, die sie von mehr als 500 Herstellern bezieht, bietet home24 eine einzigartige Produktauswahl an großen und kleinen Möbelstücken, Gartenmöbeln, Matratzen und Beleuchtung. home24 hat ihren Hauptsitz in Berlin und beschäftigt weltweit mehr als 1.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist in sieben europäischen Märkten aktiv: Deutschland, Frankreich, Österreich, den Niederlanden, der Schweiz, Belgien und Italien. Darüber hinaus ist home24 in Brasilien tätig. In Europa liefert das Unternehmen seine Produkte - unabhängig von Größe und Gewicht - kostenfrei bis in die Wohnung seiner Kunden und bietet zudem kostenlose Retouren an. Das Sortiment von home24 besteht aus zahlreichen Marken, darunter eine Vielzahl von Eigenmarken. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Gesellschaft unter www.home24.de Pressekontakt Knut Engelmann E-Mail: knut.engelmann@cnc-communications.com Mobil: +49 174 234 2808 Maximilian Karpf E-Mail: maximilian.karpf@cnc-communications.com Mobil: +44 (0)7970 716953 28.03.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 669659 28.03.2018

